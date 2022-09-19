Konya'da Çocuk Günleri coşkusu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde başlatılan Çocuk Günleri’nin ilki AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla Akşehir’de düzenlendi. Çocukların sevincine ortak olan Yıldırım böyle güzel bir etkinliği ilçelere taşıdığı için Başkan Altay’a teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni eğitim döneminin başında çocukların zihninde bir hatıra bırakmak istedikleri için 12 ilçede Çocuk Günleri düzenleyeceklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, sehir merkezinde düzenlediği Konya Çocuk Günleri’ni ilçelere de taşıyarak çocukları sevindiriyor.

İlçelerde başlatılan ve ilki Akşehir’de düzenlenen Çocuk Günleri’ne AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehirli çocuklar ve aileleri katıldı.

“12 İLÇEMİZDE BU ETKİNLİKLERİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte binlerce çocuğun sevincine ortak olan Başkan Altay, yaptığı konuşmada okulların açılmasıyla birlikte çocukların yeni eğitim-öğretim dönemine başladığını ifade ederek, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak onların zihninde bir hatıra olsun, okul hayatlarının başlangıcında bir eğlence olsun diye çocuk şenliklerinin ilkini Akşehir’de bugün sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah 12 ilçemizde bu etkinlikleri çocuklarımızın gönüllerince eğlenmeleri adına yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı gönülden kucaklıyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Akşehirli çocukların heyecanına ve enerjisine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen Konya Çocuk Günleri’ne katılamayanlar için bu etkinlikleri ilçelerdeki çocuklarla buluşturan Başkan Altay’a teşekkür etti.

“BU GENÇLİK BİZİM GELECEĞİMİZ”

Yıldırım, “Ülkemizin geleceği yavrularımızın karşılaşacağı her türlü zorluğu bertaraf etmek için büyük bir gayretle, 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemiz için, milletimiz için gayret ediyoruz. Bundan sonra da hep birlikte gayret edeceğiz. Milletimizin huzuru için, birliği için, kardeşliği için yavrularımızın daha iyi günlerde, yeni yüzyılda yeni hedefler için, yeni yüzyılın Türkiye yüz yılı olması için çalışacağız. Bu gençlik bizim geleceğimiz. Bu yavrularımızın enerjisi ve heyecanıyla ve geçmişin tecrübesiyle Türkiye’nin geleceğini hep birlikte oluşturacağız.” açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Büyük bir coşkuya sahne olan Çocuk Günleri’ne katılan Akşehirli çocuklar; Niloya müzikali, Kukla Tiyatrosu, jonglör ve balon katlama gösterileriyle doyasıya eğlendi. Çeşitli yarışmalara katılarak sürpriz hediyeler de kazanan çocuklar ücretsiz olarak dağıtılan dondurmalarla da yazın son günlerinin keyfini çıkardı.

YILDIRIM, KONYA BİLİM MERKEZİ’Nİ DE ZİYARET ETTİ

Konya’da bir dizi programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi’ni de ziyaret etti. Salonları gezerek bilim ve teknoloji atölyelerinde çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen Yıldırım yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı.