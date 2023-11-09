Konya'da 'çat kapı' sınıf tiyatrosu

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında 31 ilçedeki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen “Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu” çocuklara çeşitli konularda farkındalık kazandırıyorKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi ile 31 ilçede öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Her yıl farklı konularda mobil ekiplerle öğrencileri bilgilendiren Konya Büyükşehir Belediyesi Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu, bu yıl “Doğal Afetler: Deprem” konusunda 6 mobil ekip ile hizmet vererek öğrencilerde farkındalık oluşturuyor.

Öğrencileri eğlendirerek bilgilendiren “Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu” kapsamında 31 ilçede 1.250 okuldaki yaklaşık 75 bin ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 1. sınıf öğrencilerine 6 bin 400 tiyatro gösterimi ve 80 bin adet dergi dağıtımı gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin başlangıcından bugüne kadar geçen toplam 8 eğitim-öğretim yılında 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda 550 bin öğrenciye 150 bin “Çat Kapısı Sınıf Tiyatrosu” gösterimi sahnelendi. Bu süreçte 46 adet konunun işlendiği proje kapsamında 3 milyon 28 bin adet dergi dağıtımı sağlandı.