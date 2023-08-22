Konya'da camiye gelenler bisikletleri kaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güle Oynaya Camiye Gel Projesi kapsamında bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisikletlerini hediye etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamında Karatay El Aksa Camii’nde düzenlenen bisiklet dağıtım programına katılarak bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisikletlerini hediye etti.

“Güle Oynaya Camiye Gel Projesi”nin Konya için artık bir gelenek haline geldiğini belirten Başkan Altay, “Elhamdülillah 24 bin 290 çocuğumuz 40 gün sabah namazına gelerek camide bisiklet almaya hak kazanmış oldular. Böylece toplamda Güle Oynaya Camiye Gel kampanyası başladığından beri 91 bin bisikleti çocuklarımıza ulaştırmış olduk. İnşallah 3 gün içerisinde merkezin dışındaki 28 ilçemizde bisiklet dağıtımlarını gerçekleştirmiş olacağız. Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerimizde de iki hafta içerisinde bütün bisikletlerimizi çocuklarımıza ulaştırmış olacağız” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ EN GÜZELİNİ HAK ETTİ”

Türkiye’nin en önemli gençlik programlarından biri olan projenin Konya’da camilerde çocuklarla birlikte icra edildiğini vurgulayan Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Çocuklarımız, sabahın o erken saatlerinde aileleriyle beraber gelerek camilerimizi şenlendirdiler. Başta İl Müftümüz olmak üzere tüm din görevlilerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Amaç burada çocuklarımızın camiyle birlikte bir alışkanlık edinmeleri ve namaza alışmaları. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘dindar bir nesil yetiştirmek’ için Konya Büyükşehir Belediyemizin İl Müftülüğüyle gerçekleştirdiği programı icra etmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkür, sabahın o saatinde uykulu gözlerle camiye gelen çocuklarımıza. Onlar en güzelini hak ettiler. Anne ve babalarına da gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İyi günde kullanmalarını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.”

BİSİKLETLERİN TESLİMATI SMS İLE BİLDİRİLECEK

Başkan Altay, bisikletlerin kurulumlarının ücretsiz olarak servislerde gerçekleştirileceğini belirterek, “Bisikletleri hangi gün nerede teslim edeceğimizi de çocuklarımıza SMS aracılığıyla iletmiş olacağız. Ailelerimiz bunu takip ederlerse bisikletlerini hangi saatte, hangi camiden alacaklarını ve nerede kuracaklarını da öğrenmiş olacaklar. Bu hizmeti de çocuklarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en önemli bisiklet markalarından birisini Konya’mıza kazandırmış olduk. Ben emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.