Konya'da 'Bilgehaneler' okulları ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin markalarından biri haline gelen Bilgehaneler, “Gel Kardeşim Ol” sloganıyla Selçuklu ilçesine bağlı Dağdere İlkokulu’ndan öğrencileri ağırladı. Birlikte çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler keyifli zaman geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında şehrin çocuklarının akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilgehaneler, sosyal faaliyetlerini de sürdürüyor.

Sayıları şehir merkezinde 11, ilçelerde 8 olmak üzere toplamda 19’a ulaşan Bilgehaneler, şehrin çocuklarının dâhil olduğu sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek adına yürüttüğü projeler kapsamında “Gel Kardeşim Ol” mottosuyla okulları ağırlıyor. Bu kapsamda Selçuklu ilçesindeki Dağdere İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Selahaddin Eyyubi Bilgehanesi öğrencileri, birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek keyifli anlar geçirdi.

Etkinlikler kapsamında; “Yunus” isimli animasyon filmi izlenirken Bilgehanelerin Mutfak Atölyesi’nde waffle yapıldı. PlayStation oynayıp ebru çalışması da yapan misafir öğrenciler, kardeşlerinden ayrılırken Bilgehane öğrencilerini de Dağdere’ye davet etti.