Konya'da 'Beyaz Baston' farkındalığı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, görme engelli vatandaşların Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı tebrik ederek, “Engelli Dostu Şehir anlayışımızla Konya'mızın her köşesinde engelli vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri için çalışıyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, görme engelli vatandaşların Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı kutladı.

Başkan Altay, görme engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, haklarına saygı göstermek ve onların günlük yaşamda karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli projeler ve hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Engelli vatandaşların toplum içinde eşit ve adaletli bir şekilde var olabilmeleri için yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan Başkan Altay, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın bu bilinç ve duyarlılıkla kutlandığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak Engelli Dostu Şehir anlayışımızla, Konya'nın her köşesinde engelli vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın da görme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda daha fazla anlayış ve dayanışma sağlamak adına önemli bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum. Tüm görme engelli vatandaşlarımızın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı tebrik ediyorum.” dedi.