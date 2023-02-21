Konya'da başkanlar depremzede ailelerle buluştu

Depremin olduğu ilk günden bu yana teyakkuz halinde olan Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyesi de deprem sebebiyle Konya’da misafir edilen depremzedelere bir nebze moral olması için onlarla bir buluşma gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Özkaymak Otel’de misafir edilen depremzedelerle kahvaltıda bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş sadece bugün değil bundan sonra da tüm depremzedelerle olan gönül birliğinin devam edeceğini ifade ettiler.

Ziyaretlerinde ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve onların acılarını paylaşan Başkanlar, çocuklarla da yakından ilgilenerek depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verdiler.

Devletin tüm imkanlarıyla depremzede vatandaşlar için seferber olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, son yüzyılın en şiddetli depremini yaşadıklarını belirterek, "Binalarımızın yıkıldığı binlerce insanlarımızın hayatını kaybettiği bu zor süreçte büyük acılar yaşadık ama kenetlenerek ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kere daha gördük. Bu süreçte evlerini terk etmek zorunda kalan depremzede kardeşlerimizi şehrimizde ağırlıyor onların barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah ele ele gönül gönüle vererek dayanışma ve kardeşlik ruhu ile bu zor günleri birlikte atlatacağız Bu zor zamanlarda değil bundan sonra da onlarla olan gönül bağımız baki kalacak. Konya sizin eviniz ve her konuda yanınızdayız. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Bu süreçte depremzede vatandaşlarımız için tüm imkanlarını seferber eden esnafımıza, hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca: “Bir yandan deprem bölgesinde çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan da şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Konya her alanda kenetlenmenin, bir ve beraber olmanın bereketini yaşıyor" dedi.