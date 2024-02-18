Konya'da Başkan Altay vatandaşlarla buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; Derebucak, Beyşehir ve Hüyük ilçelerini ziyaret ederek esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Derebucak, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde esnaflarla ve vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Derebucak ilçesini ziyaret eden Başkan Altay, burada AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Deresoy ve Mustafa Kamacı, Derebucak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Kısa, AK Parti Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütcü, MHP Derebucak İlçe Başkanı Ali Almaz ve Sobe Vakfı Başkanı Mustafa Ak ile birlikte AK Parti Derebucak İlçe Teşkilatı’nda partililerle görüştü.

Ardından Derebucak Merkez Camii’nde kılınan öğle namazı sonrası vatandaşları selamlayan Başkan Altay, ilçe esnafını da ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Daha sonra Beyşehir’e geçen Başkan Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer ve Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Deresoy ve Mustafa Kamacı, Beyşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adil Bayındır, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, MHP Beyşehir İlçe Başkanı İsmail Soydan, Sobe Vakfı Başkanı Mustafa Ak eşliğinde AK Parti Beyşehir İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de program kapsamında Beyşehirlilere hitap etti.