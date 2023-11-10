Konya'da Başkan Altay'dan esnaf ziyareti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Araboğlu Makası, Rampalı Çarşı, Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı civarında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Araboğlu Makası, Rampalı Çarşı, Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı civarında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaşan Başkan Altay, “Gönül gönüle verdiğimiz her yaştan hemşehrime teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız güç ve destekle şehrimizin yarınlarının bugünden daha güzel olması için var gücümüze çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Altay, daha sonra AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Cuma namazı sonrası Bulgur Tekke Camii’nde cemaatle selamlaşarak bölgedeki esnafı ziyaret etti.