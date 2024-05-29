Konya'da 'anne-kız' kampı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 yaş ve üzeri engelli kız çocukları ile annelerine yönelik Beyşehir’de “Anne-Kız Kampı” düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli Destek Merkezi (ENDEM), 7 yaş ve üzeri engelli kız çocuklarının anneleriyle birlikte katıldığı “Anne-Kız Kampı” gerçekleştirdi.

Atabey Gençlik ve Eğitim Kampları Beyşehir Kamp Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, down sendromu, otizm, işitme, görme, fiziksel ve zihinsel engel gurubundan anneleri ile birlikte 80 kişi katılım sağladı.

Anneler ve kızları 2 gece 3 gün süren kamp programında makrome anahtarlık yapımı, parfüm yapımı, sokak oyunları, küçülen desenler, salon oyunları, film gösterimleri, sahil yürüyüşleri, Özel Gençler Bando Takımı'nın müzik gösterisi gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu dolu vakit geçirdi.

Katılımcıların doğayla iç içe, keyifli bir tatil geçirmelerine olanak tanıyan kamp, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve öz güvenlerini artırmalarına da katkı sağladı.

ANNE-KIZ KAMPI’NDA YÜZLER GÜLDÜ

Engelli gençler de kampta çok eğlendiklerini, yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşmeye imkan bulduklarını belirterek, benzer etkinliklerin devam etmesini temenni etti.

Düşünülmenin büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden gençler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağladığı için teşekkür etti. Anneler de kampı çok beğendiklerini, kızlarıyla birlikte etkinlik yaptıklarını ve eğlendiklerini belirterek, Başkan Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 25-26-27 Haziran tarihlerinde de 7 yaş ve üzeri engelli baba ve oğul kampı düzenleyecek. Başvurular, Engelsiz Konya uygulaması üzerinden yapılacak.