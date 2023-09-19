Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri coşkulu başladı

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KONESOB) düzenlediği “Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı” büyük coşkuyla başladı.KONYA (İGFA) - Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak Konya protokolünün ve esnafların katılımıyla Alaaddin Tepesi’nden başlayıp Kapu Camii’nde sona eren ahilik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Birlik olarak 84 meslek odası başkanımız ve yönetim kadememizle esnaf ve sanatkarlarımızın dertleriyle dertlenmeye, sorunların çözümü için çalışmaya devam ediyoruz. Bu birlikteliğimiz Türkiye’ye ve dünyaya örnektir. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Konya Valimiz Sayın Vahdettin Özkan’a, değerli milletvekillerimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a ve ilçe belediyelerimize şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“BİZLERE DÜŞEN EN ÖNEMLİ VAZİFE AHİ EVRAN’DAN KALAN BU MİRASA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, tüm ahilerin “Ahilik Haftası”nı kutlayarak, “Ahi Evran’ın Anadolu’da yaydığı cömertlik, hoşgörü ve dayanışma ruhu yüzlerce yıldır topraklarımızda esenliğin ve ferahın mayası olmuştur. En güzel çağını Konya’mızda yaşayan bu anlayış sadece Anadolu’da değil, gönül coğrafyamızın her yerinde varlığını hissettirmektedir. Bugün bizlere düşen en önemli vazife de Ahi Evran’dan kalan bu mirasa da en iyi şekilde sahip çıkmak ve iktisadi hayatımızı bu değerlerle tesis etmektir. Medeniyetimizin kuruluşu bu asil anlayışı yaşatmakla ve bizden sonraki nesillere aktarmakla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de ahilik geleneğinin sonraki nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, ahilik geleneğini korumak ve sürdürmek için emek veren herkesi tebrik ederek, “Alın teri dökerek hem kendi maişetini hem topluma hizmet sunan esnaf kardeşlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Dünyadaki rekabet gücümüzü artıracak kalkınmanın en temel unsurlarından olan sosyal kalkınma, kültürel kalkınmanın da bu öncü misyonunu artarak devam ettirmeyi diliyorum. Tarihimizden südur edip gelen bu umdelerimizi, zenginliklerimizi, geleneklerimizi, dayanışmamızı hem muhafaza edeceğiz hem dünyaya örneklik teşkil edecek bir mahiyetle sunacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Şed Kuşanma töreni gerçekleştirilerek, Konya’da Yılın Ahisi seçilen Ali Nergiz, Yılın Kalfası seçilen İsmet Güler ve Yılın Çırağı Alper Akif Büyükkağnıcı’ya protokol tarafından ödülleri verildi.