Konya'da 7,5 kilometrelik yolda iyileştirme

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarında kaliteyi ve konforu yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı her alanda kalkındırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade ederek, bu gayretlerin başında ise yol ve altyapı çalışmaları geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi sorumluğundaki bölgelerde yol yapım seferberliğini sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, “2023 yatırım programı kapsamında Karatay ilçemize bağlı Sakyatan – Karakaya arasındaki mahalle yolunda sathi kaplama çalışması yapıyoruz. 7,5 kilometrelik yolu en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yol güvenliğini ve konforunu artırmak. Bu amaçla ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 13,5 milyon liraya mal olacak Sakyatan – Karakaya yolunu hemşehrilerimizin sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.