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Konya'da 200 bin çocuğa 'Şivlilik' hediyeleri ulaştırılıyor

YAŞAM 20.01.2023, 14:43
Konya'da 200 bin çocuğa 'Şivlilik' hediyeleri ulaştırılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezdeki üç farklı ilkokulda öğrencilere hem karnelerini verdi, hem de mübarek üç ayların gelişi vesilesiyle Konya’ya özgü şivlilik paketlerini dağıttı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Altay, coşkulu geçen programda öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan şivlilik paketlerini hediye etti.

Başkan Altay daha sonra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’la birlikte Mehmet Hasan Sert İlkokulu’nda; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Cengiz Topel İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek hem karnelerini hem de şivlilik paketlerini verdi.

“ÇOCUKLARIMIZA İYİ TATİLLER DİLİYORUM”

Selçuklu, Meram ve Karatay’daki okullarda öğrencilerin karne sevincine ortak olduklarını ifade eden Başkan Altay, "Çocuklarımıza ara tatil öncesi karnelerini verdik. Hepsine başarılar diliyorum. Aynı zamanda bu yıl çok güzel bir tevafuk oldu. Şivlilik ile ara tatil bir araya denk geldi. Konya’nın önemli bir geleneğini yaşatmak üzere şehir genelindeki tüm anasınıfı, 1.2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize karneleri ile birlikte yaklaşık 200 bin şivlilik hediyemizi de Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla ulaştırmış olduk. Öğrencilerimizin tatillerinin iyi geçmesini, şivliliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylece üç ayların da başlangıcını tüm Konya olarak hatırlamış olduk. Çocuklarımız gayret gösterdiler, çok güzel bir şekilde ilk dönemi tamamladılar. İnşallah ara tatilde de ikinci döneme hazır şekilde derslerinin başında olacaklar. Tüm milli eğitim camiamıza, Milli Eğitim Müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürlerimize, kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Velilerimize ve çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum" açıklamalarını yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise Konya’da yaklaşık 500 bin öğrenciye karnelerini verdiklerini belirterek, “Bununla birlikte Büyükşehir Belediyemizin şivlilik hediyesi vardı. İçi dolu dolu bir paket. Çocuklarımız da tabiki mutlu oldular. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Güzel, başarılı bir dönem geçirdik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize güzel bir karne tatili diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karneleri ile birlikte şivlilik hediyelerini de alan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ettiler.

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