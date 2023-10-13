Konya Çeltik'e sıcak asfalt mesaisi
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sorumluluk alanındaki bölgelerde yol altyapısını güçlendirmek için mesaisine devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tamamında sıcak asfalt, sathi kaplama, yol genişletme, parke yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren merkezde ve merkez dışındaki 28 ilçede Büyükşehir sorumluluğundaki yollarda standardın yükselmesi için gece gündüz gayret ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “2023 yatırım programı doğrultusunda ilçelerimizdeki yol çalışmalarımızın artık yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Bu kapsamda Çeltik ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve ilçeye bağlı Küçük Hasan Mahallesi’ndeki Karşıyaka Caddesi’nde yürüttüğümüz 2.8 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. Yaptığımız sıcak asfalt çalışmaları, ilçelerimizin altyapısını güçlendirmeye yönelik kararlılığımızı ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltme çabamızı yansıtmaktadır. 11 milyon 308 bin liraya mal olan yatırımın Çeltik ilçemize ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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