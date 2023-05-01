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Konya Çamlıbel'e çevre düzenlemesi

YAŞAM 01.05.2023, 10:32
Konya Çamlıbel'e çevre düzenlemesi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Meram Çamlıbel Çevre Düzenlemesinin açılışı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Çamlıbel Çevre Düzenlemesinin Açılışını Yaptı

Meram Çamlıbel’de düzenlenen programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Burası aslında Meram’ın tam kalbi. Öncesinde bölgede Meram’a yakışmayan binalarımız vardı. Büyükşehir Belediyemiz buraya ciddi emek ve para harcayarak önce kamulaştırmalarla binaları yıkmış oldu. Arkasından hamamın etrafı temizlendi ve ortaya bu güzel manzara çıktı. Aslında Meram eskisinden çok daha güzel günlere kavuşmak üzere, az kaldı. Meram’ın meramından Meramlı anlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bir Meramlı. İnşallah Meram’ın ihtişamlı günleri için az kaldı. Bugünkü açılış sadece bir açılış değil, o güzel günlerin de bir başlangıcı. Meram’ın değerini bilen ve onu daha da artırmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımıza minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“ŞEHRİN AŞIĞI BİR YÖNETİCİ”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Başkan Altay için “Şehrin aşığı bir yönetici” tanımlamasını yaparak şunları söyledi:

“Şehri için gece gündüz düşünüp ve düşündüklerini hayata geçirmiş. Hamdolsun, Konya’mız her geçen gün büyüyor, güçleniyor, güzelleşiyor. Biraz önce programa gelirken İstanbul’dan, Kütahya’dan diğer illerden gelen misafirlerle karşılaştık. Sayın Başkanımıza Konya’nın güzelliğinden dolayı tebriklerini ilettiler. Bu şehirde yaşayan bizler de bunlardan mutlu oluyoruz. Hayatımız kolaylaşıyor, güzelleşiyor. İyi ki Konya’dayız.”

“ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRME AZMİNDEYİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, üç günde 17 açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiklerini, bu süreçte de 1.000 kilometrenin üzerinde yol yaptıklarını ifade etti. Konya’da banliyö ile birlikte 3 milyar liralık eserlerin açılışı ve temel atmalarını yaptıklarını anımsatan Başkan Altay, “Bu şehir için koşturuyoruz, çaba sarf ediyoruz. Şehrimizi daha da güzelleştirme azmindeyiz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.  Güncel bedelle bu bölgeye 42 milyonluk bir yatırım yapıldı. Meram, Konya’nın en önemli markalarından birisi. Baharın gelmesiyle birlikte hepimizin çocukların elinden tutarak biraz nefes aldığımız bir alan. Bu bölgede belediye başkanımızın ifade ettiği gibi bazı binaların kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Onların yerine parklar, yeşil alanlar yapıldı. Özellikle Tavus Baba Camisi’nin zeminiyle ilgili önemli bir yatırım gerçekleştirildi. Hemen bu bölgede Vali Konağı’nın olduğu yeri başka bir bölgeye taşıyoruz. O bölgede de 20 bin metrekarelik bir rekreasyon alanı, bir park düzenlemesi yapacağız ki Meram’ın en kadim pelit ağaçlarının altında hep birlikte çay içme imkanına kavuşmuş olacağız. Bir taraftan da hemen arkamızdaki Çamlıbel Restoran’dan Dere Yolu’na kadar bir kamulaştırma çalışması yapıyoruz. Orası tamamlandığında Meram Belediye’mizin yaptığı Aydın Çavuş Tesisleriyle birlikte bu bölge Konya’mızın en güzel alanlarından birisi haline dönüşecek” ifadelerini kullandı.

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