Konya Büyükşehirli milli sporcudan 1 ayda 2 madalya

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları uluslararası organizasyonlarda Konya’ya gurur yaşatmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Para Taekwondo Grand Prix müsabakaları Çin’in Taiyuan kentinde düzenlendi. Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan bu önemli organizasyonda Türkiye’yi milli formayla temsil eden sporculardan biri de Konya Büyükşehir Belediyesporlu Mehmet Sami Saraç oldu.

Şampiyonada +80 kiloda mücadele eden Saraç, bronz madalya alarak kürsüde üçüncü basamakta kendine yer buldu. Milli formayla katıldığı organizasyonlarda elde ettiği derecelerle Konya’ya gurur yaşatmaya devam eden Büyükşehir Belediyesporlu taekvondocu, geçtiğimiz Eylül ayında da Meksika’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yine bronz madalya kazanmıştı. 1 ayda 2 madalya kazanan milli sporcu önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda tatamiye çıkan 9 Türk sporcudan 8’i madalya kazandı. Türkiye, gran prix müsabakasını 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

