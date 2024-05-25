Konya Büyükşehir Karabük Üniversitesi’nde Sema Mukabelesi icra etti

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu’nun, Karabük Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 81 ilin kültürel zenginlik ve çeşitliliğinin yansıtılması amacıyla gerçekleştirilen festivalde icra ettiği Sema Ayin-i Şerifi ilgiyle izlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karabük Üniversitesi’nde Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 81 ilin kültürel zenginlik ve çeşitliliğinin ortaya konulmasının amaçlandığı KBÜFEST’e, Konya Büyükşehir Belediyesi de anlamlı bir etkinlikle katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların yer aldığı festivalde, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi gerçekleştirildi.

Sema mukabelesinin başladığı andan itibaren mistik bir atmosferin yaşandığı etkinlik izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ritmin uyumuyla göz kamaştıran performans, festivalin en heyecan verici anlarından biri oldu.

Karabük Üniversitesi öğrencileri ve şehir sakinleri, Konya’nın eşsiz kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.