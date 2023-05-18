Konya Büyükşehir'in sanal yüzü değişti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilebilmesi amacıyla yenilenen kurumsal web sitesi www.konya.bel.tr kullanıma açıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.konya.bel.tr adresi yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında daha geniş bilgi sunulması ve hizmetlerden daha kolay faydalanılmasını sağlamak amacıyla yenilenen kurumsal web sitesi; kullanıcı dostu arayüzü ve zengin içeriği ile vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birçok özelliğe sahip.

Haberler, Fulltext Search (Tam Metin Arama), projeler, tesisler ve herkesin kolayca erişebileceği online hizmetler web sitesinin temel özellikleri arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler, yatırımlar ve hizmetler hakkında en güncel bilgilere ulaşılabilen “Haberler” bölümü, aynı zamanda tam metin arama özelliği sayesinde istenen konuda hızlı ve doğru bir şekilde arama yapılmasına olanak sağlıyor. Büyükşehir’in yürüttüğü projeleri ve çalışmaları yakından takip etmek isteyenler için oluşturulan “Projeler” sayfasından da projelerle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor.

www.konya.bel.tr adresinde vatandaşların birçok hizmete online olarak erişebilmeleri için “Online Hizmetler” bölümü, vergi ödemeleri, başvuru sistemleri, Açık Kapı hizmetleri gibi birçok hizmette tek bir çatı altında vatandaşların hizmetine sunuluyor.