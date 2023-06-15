Konya Büyükşehir Halk Oyunları Ligi'nde final heyecanı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Konya Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği Halk Oyunları Ligi finalinde dereceye giren okullar belirlendi. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda; Mustafa Bülbül Ortaokulu birinci oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Konya Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürüttüğü Halk Oyunları Ligi final müsabakalarını kazanan okullar belli oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen müsabakalarda Konya merkez ve ilçelerdeki 11 farklı okuldan 270 öğrenci birinci olabilmek için mücadele verdi.

Okulların kıyasıya rekabet ettiği ve finale kaldığı halk oyunları gösterisinde Mustafa Bülbül Ortaokulu birinciliği, Ilgın 75. Yıl Ortaokulu ikinciliği, Cumhuriyet Ahmet Haşhaş Ortaokulu üçüncülüğü ve Sancak Ortaokulu da dördüncülüğü elde etti.

Programa katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Uzun süredir yarışmaya hazırlandıklarını ve elde ettikleri başarının kendilerini memnun ettiğini belirten öğrenciler de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ligi’nde birinci olan öğrenciler bisiklet, ikinciler akıllı saat, üçüncüler scooter ve dördüncü olan öğrenciler de kulaklık ile ödüllendirildi.