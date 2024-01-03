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Konya Büyükşehir'e bir standart daha

YAŞAM 03.01.2024, 15:27
Konya Büyükşehir'e bir standart daha

Konya Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde sistemli ve profesyonel çalışma koşulları oluşması amacıyla gerekli süreçleri tamamlayarak uluslararası standart niteliği olan “TS ISO 45001” İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası standart olan “TS ISO 45001” İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği personellerin yaptığı işe uygun olarak 4 bin 815 kişiye temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 8 bin 656 kişiye de mesleklere özgü iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Personelin çalışma alanlarında bin 172 kişinin tek nokta (toolbox) eğitimleri alması sağlanırken, tüm personele de 2023 yılında iş sağlığı ve güvenliği alanında 92 bin 558 saat eğitim verildi. 17 iş güvenliği uzmanı ve 1 sağlık personeli Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hazırlama Eğitimi aldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nın 2023 yılı eğitim planı kapsamında ise Büyükşehir bünyesinde görevli hekimlere “ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Okuyucu Eğitimi” aldırıldı.

SAHA GÖZETİMLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli; iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, sağlık personellerinden oluşan bir ekip, personellerin çalışma alanlarındaki faaliyetlerinin iş sağlığı güvenliği açısından incelenmesi için 823 saha gözetimi yapıldı.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında; 287 elektrik tesisatı ve topraklama ölçümü ve 1.299 basınçlı kaplar, kaldırma araçları, makine ekipman kontrolleri olmak üzere 1.586 adet periyodik kontrol ve test yapıldı. Personelin çalıştığı alanlarda; gürültü, toz, termal konfor gibi 245 adet ortam ölçümü de yapılarak raporlandırıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması için işveren/işveren vekilleri ve kurul üyeleriyle 2023 yılı içerisinde toplam 222 kurul toplantısı yapıldı.

GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARACIYLA 10 BİNDEN FAZLA TETKİK YAPILDI

Öte yandan 10 Ekim 2023 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi Gezici İş Sağlığı Aracı’nda 2 bin 369 personele hizmet verilirken, akciğer grafisi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, göz ölçümü, EKG çekimi, kan ve numune testleri olmak üzere toplam 10 bin 71 tetkik yapıldı.

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