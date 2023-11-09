Konya Büyükşehir'den eş zamanlı 'vana' operasyonu

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebeke suyunda büyük çaplı su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla şehir genelinde eskiyen vanaları yenileriyle değiştiriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını genele yaymak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, büyükşehirler içerisinde en geniş coğrafyaya sahip Konya’da yaşam standardının daha da yükseltilmesi için 7/24 esaslı hizmet verdiklerini söyledi.

Altyapı iyileştirme çalışmalarının gelecekte oluşması muhtemel olumsuzlukları öngörülerek planlandığını kaydeden Başkan Altay, “İçme suyu temini amacıyla yeni şebekelerin döşenmesi çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke, vana ve vantuzları yenileriyle değiştiriyoruz. Bu amaçla KOSKİ ekiplerimizce dün gece Fatih Işıklar ve Mehmet Akif mahalleleri ile Demiryolu ve Malas caddelerinde eş zamanlı olarak vana değişim operasyonu gerçekleştirildi. 13 ayrı noktada, 14 farklı ekiple 95 personelin görev yaptığı çalışma, ekonomik ömrünü tüketmiş vanaların ve vantuzların değiştirilmesi ile tamamlandı. Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini amacıyla yapılan bu çalışmalar diğer mahallemizde de devam edecek” dedi.

Yaklaşık 12 saat süren ve 20 bin abonenin etkilendiği çalışmalarda; muhtelif çap ve ebatlarda 2 adet kelebek vana, 2 adet vantuz, 2 adet vana menholü, 1 adet savak menholü ve 14 adet elastomer sürgülü vana yenileriyle değiştirildi.