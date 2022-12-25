Konya Bilim Merkezi 2022'de 526 bin ziyaretçiyi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2022 yılında 526 bin ziyaretçiyi ağırladı.KONYA (İGFA) - Konya Bilim Merkezi’nin başta öğrenciler olmak üzere her yaştan insana bilimi sevdirmek amacıyla çalıştığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezin açıldığı günden bu yana 3 milyondan fazla bilim meraklısının ağırlandığını kaydetti.

Başkan Altay, Türkiye’nin her yerinden bilime meraklı herkesi Konya Bilim Merkezi’ni görmeye davet etti.