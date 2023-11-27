Konya Beyşehir'in içme suyu kalitesi artacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni yüksek standartlara kavuşturmak için devam eden geniş çaplı revizyon çalışmalarını inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki revizyon çalışmalarını inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde önemli bir düzenleme gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Mevcut arıtma tesisindeki yenileme çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Altay, “Özellikle Beyşehir’deki vatandaşlarımızın suyu gölden almamızdan kaynaklı olarak kokuyla ilgili şikayetleri vardı. Bir taraftan 12 bin metreküp olan kapasiteyi 20 bin metreküpe artırırken bir taraftan da ileri arıtmaya geçerek inşallah vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu sunmakla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. 100 milyon liralık bir yatırımla arıtma tesisimizin hem borularının yenilenmesi hem de yeni tesislerinin kazandırılmasını gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah Mart-Nisan aylarında burayı tamamlayarak hizmete açmış olacağız. Tabi işimiz biraz zahmetli. Çünkü şu anda Beyşehir’e bu tesisten içme suyu vermeye devam ediyoruz. Bir taraftan tesislerin yedeklerini yapıyoruz bir taraftan da iyileştirmeleri yapıyoruz. Katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, İLBANK’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beyşehir’imize hayırlı olsun.” dedi.

ÇALIŞMALAR 2024 YILINDA TAMAMLANMIŞ OLACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir de Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin revizyona ihtiyaç duyduğunu, bu kapsamda bir proje geliştirdiklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: “İşletme sıkıntıları yaşanıyor, enerji maliyetleri çok yüksek oluyordu. Anı zamanda su kalitesi de istediğimiz vasıfta olmadığı için burasının revizyon projesini yapmaya hazırlandık. Tabi burası eski bir tesis olduğu için bir taraftan su kesintisi yaşanmaması için bir kısmını işletirken diğer taraftan da yeni tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Suyun kaliteli olması için yeni teknolojiler uygulamaya başladık. Arıtma Tesisleri inşallah 2024 yılının Nisan ayında tamamlanmış olacak ve devreye almış olacağız.”