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Konya Beyşehir'de açılış ve temel atma

YAŞAM 30.04.2023, 11:04
Konya Beyşehir'de açılış ve temel atma

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Beyşehir Üzümlü ve Huğlu Atık Su Arıtma Tesislerinin açılışı, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonu temel atma programı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Beyşehir Anıt Meydanı’nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, tesislerin ilçeye kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mustafa Hakan Özer, tesisin Beyşehir’e ve Konya’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Hamdolsun biz AK Parti olarak sizlerin huzuruna her zaman hizmetle geldik. Başınızı hiç öne eğmedik. 22 sene AK Parti iktidarı hem ülkemize hem şehrimize hem Beyşehir’imize önemli hizmetler yaptı. Tarihi bir seçime adım adım ilerliyoruz. Türkiye bir karar verecek. Biz AK Parti olarak bütün gücümüzü milletimizden, sizlerden aldık. Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte coşkuyla, heyecanla yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“BİZ, ESER SİYASETİ YAPIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu sabah Karatay’da KOMEK binası açılışı yaptıklarını, Beyşehir’de 2 tesisin açılışını, birinin temel atma törenini gerçekleştireceklerini, Seydişehir’de Bilgehane, Selçuklu’da park açılışı yapacaklarını belirterek, “Sadece bugün temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız tesislerin toplam bedeli 300 milyon TL. Çünkü biz eser siyaseti yapıyoruz. Biz her geldiğimizde bir başlangıç ya da bir açılış gerçekleştiriyoruz. En önemli görevimizin de bu gölü korumak. Çünkü Sultan Alaeddin, bu toprakları bize bırakırken ‘Cennet ya burasıdır ya buranın altındadır’ diyerek o günün dünyasında Beyşehir’in önemini vurgulamış. Bugün Beyşehir Gölü bizim can damarımız. Ve gölün temizlenmesini, göle akan atık suların temizlenmesini kendimize bir vazife edindik. Huğlu ve Üzümlü Arıtma Tesislerinin bugün açılışını yapıyoruz. İki tesisimizin güncel bedeli, 60 milyon TL. Özellikle Huğlu ve Üzümlü’de üretim yapan, Beyşehir’de üretim yapan kardeşlerimiz, Konya’nın ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyor. Hem istihdam oluşturuyorlar hem ihracat yapıyorlar. Onun için biz ne kadar hizmet etsek bunun karşılığını ödemiş olamayız” ifadelerini kullandı.

“BEYŞEHİR’İN İÇME SUYU ŞİKÂYETİNİ GİDERMEK İÇİN 80 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPIYORUZ”

Bölgeden kaynaklı atık suyun arıtılarak Beyşehir Gölü’ne deşarj edilmesinin Beyşehir Gölü’nün korunması açısından çok önemli bir başlangıç olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bildiğiniz gibi daha önce hayalet ağların temizlenmesi için de bir çalışma yaptık. Şimdi Beyşehir merkezin içme suyundan oluşan şikayeti gidermek için 80 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. İhalesini yaptık, işin başlangıcını gerçekleştirdik. Dünya standartlarında yaptığımız arıtma ile en güzel şekilde çeşmelerinizden suyu akıtmış olacağız” açıklamasını yaptı.

“BİZE GÜVENENLERİ YARI YOLDA BIRAKMAYIZ”

 “Biz Konya’nın her yerinde işler yapıyoruz. Bize güvenenleri hiç mahcup etmedik” diyen Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “O yüzden kafanızı karıştıranlara izin vermeyin. Biz Allah’ın izniyle mahcup olacağımız bir işin altına asla imza atmayız. Bize güvenenleri yarı yolda bırakmayız. Beyşehir’imiz bu işler tamamlandığında inşallah çok güzel bir hale gelecek. Bir diğer konu Millet Bahçesi. Bakanlığı’mızı aradım. Dediler ki en kısa sürede onun da başlangıcını yapmak istiyoruz. Bakanlığı’mızın yapacağına inanıyoruz, çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanımız Konya’mızın evladı Murat Kurum. Konya’daki yaptığımız bütün işlerde bize destek oldu. Bu sorunu da çözecektir. Hiç merak etmeyin. Biz, bir dahaki gelişimizde onunla ilgili de bir müjdeyi sizlerle Allah’ın izniyle paylaşırız.”

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