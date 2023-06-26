Konya başşehir oluşunun 926. yılını kutluyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’nin başşehri oluşunun 926. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti Başşehri oluşunun 926. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Selçuklu mührüyle düşmana karşı sarsılmaz bir bent ve huzurla dolu bir şehir olan Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Belh’te başlayan vuslat yolculuğunun tamamlandığını belirterek, "Bu şehirde tamamladı. Şems-i Tebrîzî, şehir şehir dolaşıp Konya’nın gönül denizinde yaşadı ebedi dostluğun saadetini. Gönüller yapıldı Konya’da; gönüllerin de başkenti oldu kadim şehrimiz. Nice âlimin hak ve hakikat ışığı Konya’dan yayıldı manevi iklimlere. Nice şairler en güzel mısralarını bu şehrin sokaklarında kalemle buluşturdu. Hak aşığı dervişler, bu şehirde aşındırdı dergâhların kapılarını. Konya’mız; tarihiyle, kültürüyle ve eşine az rastlanır doğal güzellikleriyle paha biçilemez bir mirası bağrında taşıyor. Her sokağında Selçuklu’nun, Osmanlı’nın şaheserlerine şahitlik ediyoruz" dedi.

200 yıldan fazla Türkiye Selçuklu Devleti Darü’l-Mülk’ü olan Konya’mız, aradan asırlar geçmesine rağmen bu vasfını halen üzerinde taşımaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, "Bu özel gün vesilesiyle Konya’mızı ve medeniyetimizi kutlu bir anlayışla inşa eden Tüm Selçuklu Sultanlarını, kahraman askerlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, her birine Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Konya’mızın Başşehir oluşunun 926’ıncı yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.