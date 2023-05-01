Konya Akşehir’in içme suyu Sistemini yeniliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir’e kazandırılacak içme suyu sisteminin temeli düzenlenen törenle atıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Akşehir İçme Suyu Sisteminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma programında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçenin yaklaşık bir asırlık içme suyu şebekesinin artık yenilendiğini dile getirerek, “Bu proje ile ilçemizde 9 kilometre uzunluğunda su isale hatları inşaatı, 120 kilometre uzunluğundaki su şebekesinin rehabilitasyonu ve 3 su deposunun inşaatıyla toplam 44 adet su kontrol yapısının çalışmaları KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak. Yaklaşık 100 milyon TL’ye mal olacak projemizin temelini atıyoruz. Akşehir’imize yapılan hizmet ve yatırımlar için daima yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Adayı Salih Akça, “80 yıllık Akşehir’in içme suyu problemini nihayet bugün çözüyoruz. Bu manada belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekilimiz Orhan Erdem’e, Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanlarına, milletvekillerine teşekkür ediyorum. 14 Mayıs’ta milletimiz Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı’nda, lider ülke Türkiye olma hedefinde inşallah sandıkları patlatacaktır” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ VE MÜREFFEH BİR KONYA HEDEFİYLE YARINLARA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla ilçeleriyle birlikte kalkınmayı başarmış, her noktası ihya olmuş güçlü ve müreffeh bir Konya hedefiyle yarınlara emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizerek şunları söyledi: “Bu hedefler doğrultusunda Akşehir’de birçok çalışmayı hayata geçirdik. İlçemiz için göreve geldiğimizden bugüne kadar güncel bedelle yaklaşık 600 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Konya’mız tüm ilçeleriyle hem nüfus olarak hem de kalkınma olarak büyümesini sürdürüyor. Bu büyümeyle su temini, atık su ve katı atık sistemlerimiz dahil olmak üzere mevcut alt yapımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bizler de Akşehir’imize hem güçlü bir alt yapı kazandırmak hem de daha sağlıklı bir içme suyu temini gerçekleştirmek için kollarımızı sıvadık. Bu projeyle Avrupa Birliği ve Türkiye kalite standartlarına ulaşmak için modern bir su sistemini ilçemize kazandırmış olacağız.”