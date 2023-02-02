Son Dakika

Konya 2023 yılını 'kültür'e dönüştürüyor

YAŞAM 02.02.2023, 13:42
Konya 2023 yılını 'kültür'e dönüştürüyor

onya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kültür ve turizm projeleri tanıtım toplantısı düzenledi. Başkan Altay, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023’ü Konya’da dolu dolu geçirmek ve bir kültür yılı haline getirmek için kapsamlı bir takvim hazırladıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kültür ve Turizm Projeleri Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, BBP İl Başkan Vekili Mehmet Atasagun, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediyesi Başkan Vekili Adil Tosun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yazarlar, akademisyenler, turizm rehberleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihin köklü izlerini taşıyan; asırlardır barışın, huzurun ve hoşgörünün mayası olan Konya’nın her dönemde en önemli merkezlerden birisi olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başladı.

Konya’nın dünyanın en eski şehri Çatalhöyük’le başlayan yolcuğunu on bin yıldır aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Başkan Altay, “Beşiklik ettiği her bir medeniyetin kadim değerlerini yansıtan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Şems-i Tebrîzî, Sadreddin-i Konevi ve Nasreddin Hoca gibi âlimlerin manevi iklimiyle sarıp sarmaladığı bir şehirde yaşıyoruz. Tüm bunların yanında şehrimize esas itibarını kazandıran; Türk-İslam tarihinin en büyük medeniyetlerinden biri olan Türkiye Selçuklu Devleti’nin Darü’l-Mülk’ü, yani başkenti olmasıdır. Türk-İslam medeniyetine liderlik eden Anadolu Selçukluları, 200 yıl boyunca Dârü’l-Mülk Konya'yı yalnızca idari bir başkent değil; ilimin, bilimin, kültür ve sanatın da başkenti haline getirdiler” diye konuştu.

“BU TOPRAKLARA HİZMET ETMEK KADİM BİR GELENEKTİR”

“Köklü medeniyetimiz bütün ihtişamıyla ve görkemli eserleriyle Konya’mıza mührünü kazıdı.” diyen Başkan Altay, “Sahip olduğumuz bu birikim Konya’mızın adeta açık hava müzesi olmasını sağladı. Bugün bütün bu değerlere aynı anda sahip olmak, her bir Konyalı hemşehrimiz için büyük gurur kaynağıdır. Bu topraklara hizmet etmek kadim bir gelenektir. Tarihin bizlere yüklediği hizmet etme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; Darü’l-Mülk Konya’mızı her alanda görkemli tarihine yakışır bir hale getirmek, yaptığımız tüm çalışmalar içerisinde önceliğimiz oldu. Bu doğrultuda bugüne dek onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdik. Yaptığımız tüm çalışmaları Konya Modeli Belediyecilik adını verdiğimiz; Konya’mızın tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle ve geleceğe dair planlarıyla şekillenen; insan odaklı yaklaşımı esas alan hizmet anlayışımızla sürdürdük. 10 bin yıllık bir mirası yaşatma gayesinde olan Konya Modeli Belediyecilik sayesinde, güzel şehrimiz her alanda büyük kazanımlar elde etti. Tüm bu süreçlerde hemşehrilerimizin büyük desteğini, duasını ve teveccühünü yakından hissettik. Bugüne kadar olduğu gibi, inşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde Konya’mızı ihya etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY YAPILAN VE 2023’TE PLANLANAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirdikleri ve ilerleyen süreçlerde hayata geçirecekleri çalışmaları detaylı şekilde anlatan Başkan Altay, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023’ün, tüm ülke adına son derece kıymetli bir yıl olduğuna vurgu yaparak, “Bu yılı Konya’da dolu dolu geçirmek ve bir kültür yılı haline getirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir takvim hazırladık” dedi.

Mevlana Hazretleri’nin vuslatının 750. yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2023’ün “Mevlana Yılı” ilan edildiğini anımsatan Başkan Altay, “Mevlana Hazretleri’nin evrensel mesajını çok daha geniş alanlara yayma fırsatı bulacağımız bu gelişme hepimizi çok sevindirdi. Konya’mıza da oldukça önemli katkıları olacak bu güzel müjde için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizler de 2023 yılında Mevlana Hazretleri’nin manevi iklimini daha çok hissedeceğimiz kültürel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Vuslat’ın 750. yıl dönümünü en iyi şekilde değerlendirmek için üzerimize düşeni yapacağız. Bu kapsamda başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla ulusal ve uluslararası pek çok ortak projeyi hayata geçireceğiz. Yılın her ayı Mevlana Hazretleri ile ilgili pek çok etkinlik hemşehrilerimizle ve Konya’mızı ziyaret eden konuklarımızla buluşacak. 2023 yılı Konya’mız için her anlamda dolu dolu geçen bir yıl olacak” cümlelerini kurdu.

“TÜRKİYE YÜZYILI İDEALİNE KONYA OLARAK BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah bundan sonra da Konya’nın güzelliğine güzellik katmaya ve sahip olunan değerleri en iyi şekilde korumaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Bizler de yaptığımız hizmetlerle ve önümüze koyduğumuz hedeflerle; Türkiye Yüzyılı idealine Konya olarak en büyük katkılardan birini sağlayacağız. Yaptığımız çalışmalarda her daim en büyük destekçimiz ve yol göstericimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Konya için hayallerimizi gerçekleştirmemize büyük katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, hemşehrilerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Şahin Usta’ya, milletvekillerimize, AK Parti, MHP ve BBP İl Başkanlarımıza ve değerli yönetimlerine, belediye başkanlarımıza, il müdürlerimize, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, kültür-sanat insanlarımıza ve tüm hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Trabzonspor 21 38
6. Adana Demirspor 20 37
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6