Konfederasyondan Sakarya'nın dev tarım projelerine tam not

Yönetimin her kademesinin büyük bir merakla ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesi’nin Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Melen Botanik Vadisi, Mantar Üretim Tesisi ve doğa harikası Acarlar Longozu kalabalık bir heyetten oluşan Memur-Sen Konfederasyonu ve alt sendikaların yöneticilerinden de tam not aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası standartlar baz alınarak hayata geçirilen turizm ve tarımsal projeleri, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Yönetimin tüm kademelerinin ve özellikle tarım faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşların dikkatini çeken üretim alanlarını her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Melen Botanik Vadisi, Mantar Üretim Tesisi ve yönetimini Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı doğa harikası Acarlar Longozu ise son olarak Memur Sen Konfederasyonu yöneticileri ve alt sendikaların temsilcilerini misafir etti.

Ziyaret sırasında misafirlere projeler hakkında geniş kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı. Konfederasyon üyelerinden bazıları üretim alanları ve doğal ortamlarda teknik incelemeler de yaptı. Büyükşehir’in tarımsal kalkınma hamlesi için hayata geçirdiği projelere hayran kalan konfederasyon üyeleri, son teknoloji ve tarımsal üretim teknikleriyle donatılmış alanları dikkatle temaşa etti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iş birliği mesajı verilerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak turizm ve tarımsal alanda gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde yenilikçi bir politika izleyerek gelişen tüm teknolojik ve ekipman olanaklarını yakından takip ediyoruz. Yaşadığımız dünyada iklim değişikliğinin getirmiş olduğu sorunlar, bizleri gerçekleştireceğimiz tarımsal faaliyetlerde daha profesyonel ve hassas davranmaya yönlendirmektedir. Bu noktada şehrimizinturizm ve tarımsal alandaki tüm gelişimini misafirlerimiz ile paylaşıyoruz. Memur-Sen’e de nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz” denildi.