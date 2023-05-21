Konak’ta “Acil Çözüm” turu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Acil Çözüm Ekipleri ile Konak’ın Ferahlı ve Kocakapı mahallelerini ziyaret etti. Yurttaşların talepleri doğrultusunda Acil Çözüm Ekiplerinin tespit ettiği noktaları teker teker inceleyerek yapılacakları sıralayan Başkan Soyer, “Acil Çözüm ekiplerimiz 500 üzerinde haneyle tek tek görüşerek talepleri aldı. Öncelikle cemevi ve kültür merkezini tamamlayacağız. Kısacası buradayız ve devam edeceğiz dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dezavantajlı mahallelerin sorunlarını hızla çözebilmek için kurduğu Acil Çözüm Ekipleri ile Konak’ta inceleme yaptı. Ferahlı ve Kocakapı mahallelerinde yurttaşların talepleri doğrultusunda Acil Çözüm Ekipleri’nin tespit ettiği noktaları yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer’e Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve muhtarlar eşlik etti. Mahallelerin sorunlarını yerinde inceleyen Başkan Soyer, asfalt, park düzeleme, harap yapıların ve boş alanların değerlendirilmesi, alt yapı eksiklerinin giderilmesi ile cemevi yapılmasını gündeme aldı.

Buradayız ve devam edeceğiz Kentin dezavantajlı bölgelerindeki sorunlara çözüm getirmek istediklerini ifade eden Başkan Soyer, “Acil Çözüm ekiplerimiz 500 üzerinde haneyle tek tek görüşmek üzere talepleri toparladı. Muhtarlarımız ve Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur ile birlikte neler yapacağımıza bakacağız ve hızla çalışmalara başlayacağız. Öncelikle cemevi ve kültür merkezini tamamlayacağız. Kısacası buradayız ve devam edeceğiz” dedi.

Acil çözüm ekipleri kısa sürede bölge sorunlarına el uzatıyor Konak Belediye Başkanı Abdül Soyer ise “Acil çözüm ekipleri kısa sürede bölgedeki sorunlara el uzatıyor. Kocakapı ve Ferahlı mahallelerindeki eksikleri kısa sürede gidereceğiz. Hiç kimse merak etmesin; biz hizmetlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.