Konaklı-Türkler-Payallar Bisiklet Yolu’nun kabulü için imzalar atıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile İller Bankası Bölge Müdürü Fuat Koçal arasında Konaklı-Türkler-Payallar sahil bandında yapımı tamamlanan Kesintisiz Bisiklet Yolu için kabul anlaşması imzalandı.ANTALYA (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerle Alanya’ya vizyon ve misyon katan, şehrin çehresini değiştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Kesintisiz Bisiklet Yolu projesi Kargıcak-Alanya Merkez etabının ardından İller Bankası ile hibe desteği hayata geçirdiği Konaklı-Türkler-Payallar’da da hayat buldu. 4 kilometrelik sahil bandında gerçekleştirilen proje için çalışmalar tamamlandı. İçerisinde sahil boyunca 240 cm genişliğinde gidiş-dönüş bisiklet yolu, 1440 metre yeşil yürüyüş yolu, dinlenme terasları, fitness aletleri, oturma bankları, ağaçlandırma çalışmaları ile sosyal alanlar bulunan projenin kabul anlaşması Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile İller Bankası Bölge Müdürü Fuat Koçal arasında imzalandı. İmza neticesinde yapımı tamamlanan projenin Alanya Belediyesi’ne teslimi yapılmış oldu. Projenin başta bölge halkı olmak üzere tüm Alanya’ya hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yücel, “Dünya kenti, turizmin beşiği Alanya’mızda bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, sağlıklı ve hareket eden bir toplum oluşturmak adına hayata geçirdiğimiz projenin herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.