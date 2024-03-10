KOMEK'in oyuncaklarına İstanbul ilgisi

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından üretilen “Anatoya” oyuncak markası, İstanbul’da gerçekleştirilen 6. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı'nda ilgi odağı oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) ürettiği “Anatoya” oyuncak markası, İstanbul’daki 6. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı'na katıldı.

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda yerini alan “Anatoya” oyuncakları, fuar süresince yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok uğradığı alanlardan biri oldu.

Fuarın açıldığı ilk gün Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da “Anatoya” standını ziyaret ederek KOMEK bünyesinde üretilen oyuncakları yakından inceledi. Oyuncakları çok beğenen Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan’a yerli ve milli otomobilimiz Togg hediye edildi. Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Akar ve TÜYAP Fuarlar Genel Müdürü İlhan Ersözlü de standı ziyaret eden isimler oldu.

124'ü yerli, 54'ü yabancı olmak üzere toplam 178 firmanın katıldığı fuarda “Anatoya” standını günlük ortalama 5 bin kişi ziyaret etti. Fuara katılan firmalara “Zeybe” ve “Zenobya” markalarının da broşürlerle tanıtımı yapıldı. Fuar süresince ulusal ve uluslararası firmalarla da ticari görüşmeler yapıldı.

“Anatoya” standında en dikkati çeken ürünler ise ahşaptan yontma çita heykeli, Togg ve Atak Helikopteri oldu.