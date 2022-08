Kokoreççi Ramo SMA’lı çocuklara umut oluyor

İzmir Bayraklı’da kokoreççilik yapan Ramazan Simit (35), asıl mesleği öğretmenlik olmasına rağmen 5 sene önce istifa edip bu sektöre yönlendi.İZMİR (İGFA) - Ramazan’ı diğer kokoreççilerden ayıran en önemli özellik ise yardımseverliği. 23 senedir bu sektörün içinde olan Simit, her cuma gelirlerini SMA hastası çocuklara bağış yapıyor. “Son 6 ayda iş, müşteri ve lezzetten de öte önem verdiğimiz başka bir konumuz var” diyen Simit, “Tezgahımızın her cuma günü SMA günüdür. Her cuma günü elde edilen gelir hasta bebeklerimiz için toplanıyor. Bizim şu son 6 ayda iş ve müşteri hatta kalite ve lezzetten de öte bir konumuz var. O da SMA hastası bebeklerimiz. Ve onlara yapmış olduğumuz yardımlar” ifadelerini kullandı.

Simit, “Bir çocuğa umut olabilmek çok heyecan verici bir duygu. Yine ve yeniden umut olmak bizi yine çok gururlandırdı. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonrası için de beraber yürümeye devam edeceğiz. Bize bu yolda destek veren halkımıza çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Kampanyaya yaptığı desteği 'Büyük denizde küçük bir damla' olarak niteleyen Simit, SMA hastası bebekler için en küçük yardımın bile önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bayraklı-Cengizhan Mahallesi otobüs son durağında bulunan “Bereket Kokoreç Ramonun Yeri” vatandaşların ilgi noktası olmuş durumda.