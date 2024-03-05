Köfte bahane "Karagözle Hacivat" oyunu şahane

Tokat'ta bir köfte salonunun alt katında, tiyatro sanatçısı Kemal Atangür'ün elinden çıkan Karagöz ile Hacivat gölge oyunu, lezzetli köftelerin ardından sanatseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.Nurhan İÇMEZ / Tokat Haber Gazetesi

TOKAT (İGFA) - Tokat'ta köfte yapımında ustalığıyla tanınan Kemal Atangür, tiyatroya olan tutkusuyla dikkat çekiyor. 26 yıldır her cuma akşamı, köfte salonunun alt katında kurduğu Münir Özkul Oda Tiyatrosunda, Karagöz ile Hacivat'ın efsanevi gölge oyununu sahneleyen Atangür, izleyicilerine "ekmek arası tiyatro" sloganıyla kültürel bir ziyafet sunuyor. Atangür'ün yeteneği, köfteleri kadar gölge oyunundaki performansıyla da büyük beğeni topluyor.

GELENEKSELLEŞEN SANAT GECELERİ Kemal Atangür, 1998 yılında babasının vefatı sonrası lokantacılığı devraldı. Ancak tiyatroya olan ilgisi onu bu alanda da bir şeyler yapmaya itti. Kendi yazdığı oyunlardan Moliere'e ve Türk klasiklerine kadar geniş bir repertuara sahip olan Atangür, cuma akşamları Karagöz ile Hacivat oyununu, cumartesi geceleri ise farklı tiyatro oyunlarını sahneye taşıyor. Küçük salonunda devamlı bir tiyatro seyircisi kitlesi oluşturan Atangür, izleyicilerden gelen olumlu geri dönüşlerle motivasyonunu pekiştiriyor.

EĞİTİM VE SANATIN BULUŞMA NOKTASI Cuma günleri dışında, talebe göre öğrencilere de Karagöz ile Hacivat gösterileri sunan Atangür, bu hafta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu 5-b sınıfı öğrencilerini ağırladı. Türkçe Öğretmeni Buket Duran gözetiminde etkinliğe katılan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı.