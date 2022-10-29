KODELİG'22 yarışması nefes kesti

350 öğrencinin katıldığı KODELİG'22 yarışması Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi ve diğer paydaşlar iş birliğiyle düzenlenen KODELİG’22 Robotik Kodlama yarışması Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. KODELİ Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, ilk kez düzenlenen Robotik kodlama yarışmasına katılarak uluslararası yarışmalar öncesinde deneyim kazanmış oldu. Öğrencilerin bilgilerini ve becerilerini yarıştırdığı yarışmada takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. En çekişmeli anların Mini Sumo kategorisinde gerçekleştiği yarışmada birinciliği BAROK takım adı ile Ali Korgan kazandı.

ÖDÜLLERİ 31 EKİM’DE BAKAN ÖZER VERECEK

176 okulun katıldığı yarışmada 350 ortaokul ve lise öğrencisi kıyasıya yarışarak dereceye girmek için ter döktü. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada dereceye giren öğrenciler sonuçların açıklanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Yarışma sonrasında dereceye giren öğrenciler 31 Ekim Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve kent protokolünün katılacağı törende ödüllerini alacak.

3 YILDA 294 FARKLI ATÖLYE KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetimizin 97. yılında 97 okula kurulan robotik kodlama atölyesiyle başlatılan seferberlik daha sonra 98.yılında 98 okula, 99. yılında ise 70 ortaokul, 27 lise ve 2 bilişim eğitim merkezi olmak üzere toplam 99 robotik kodlama atölyesi kurularak okullara teslim edildi. Toplamda 294 kodlama atölyesi kurarak okulların bilişim teknoloji alanında iyi bir eğitim vermelerini sağlayan Büyükşehir, gerçekleştirdiği KODELİ’22 yarışmaları ile bunun meyvelerini toplamaya başladı.

ÖĞRENCİLER 8 KATEGORİDE YARIŞTI

KODELİG’22 robotik yarışmalarında öğrenciler, Çevre temalı, Çizgi izleyen, Hedefi bul, Medikal sistemler, Mini sumo, Robotik halk oyunları, Serbest kategori ve Temel çizgi izleyen olmak üzere 8 kategoride yarıştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve öğrencilerin bir an olsun mücadeleyi bırakmadığı gün sonunda dereceye giren okullar ve takımlar şöyle oluştu;

MİNİ SUMO YARIŞMASI

1. BAROK Takım adı ile Ali Korgan. Öğretmen: Lütfi Biçer

2. Robogazi Takım adı ile Ahmet Emin Arslanbaş, Fatih Ferat, Mehmet Ceyhun Aydık. Öğretmen: İsmet Kılıç

3.NFK-CEZERİ Takım adı ile Mustafa Yaser Öz, Ayberk Aydın, Erdem Çahmutoğlu Öğretmen: Vedat Kaya

4.SumoSA3 Takım adı ile Yavuz Selim Karakuzu: Öğretmen Murat Çağlayan

MEDİKAL SİSTEMLER YARIŞMASI

1. SIT-ART Takım adı ile Mertcan Çelik, Sirac Taha Erengin. Öğretmen: Kamil Aydın

2. Webteams Takım adı ile Eren Genç, Mahmud Faris. Öğretmen: Tamer Gülsoy

3. Kaptanlar Takım adı ile Asmin Akalp, Ebrar Yavuz, Pınar Demirci. Öğretmen: Taner Ünlüer

HEDEFİ BUL YARIŞMASI

1.Robogazi Takım adı ile Ahmet Emin Arslanbaş, Fatih Ferat, Mehmet Ceyhun Aydık. Öğretmen: İsmet Kılıç

SERBEST KATEGORİ YARIŞMASI

1. Wersdown Software & Entertainment Takım adı ile Mehmet Emir Bozat, Kerim Aslan, Orkun Kiremitçioğlu. Öğretmen: Gülşah Kaya

2. Ali Zade Takım adı ile Murat Alizade. Öğretmen: Ercan Sain

3. Fatih Sıfır Atık takım adı ile Mahmut Özkan, Mehmet Efe Bölük. Öğretmen: Ali Çetin

TEMEL ÇİZGİ İZLEYEN YARIŞMALARI

1. Tu-BOT Takım adı ile Tuğra Mert Battal. Öğretmen: Ferhat Özsoy

2. Karatepe takım adı ile Ömer Çağlar, Yaser İçinbir. Öğretmen: Serdar Ergünal

3. Dilobot Takım adı ile Ahmet Bahçe. Öğretmen: Mustafa Toruntay

ÇİZGİ İZLEYEN YARIŞMASI

1. Tayfa Takım adı ile Özge Hacer Ersöz, Numan Çınar, Ahmet Beytullah Aygüney. Öğretmen: Abdurrahman Eren

2. ÇizgiSA1 Takım adı ile Fatih Kardaş. Öğretmen: Fatih Başarış

3. DFL-çizgi takım adı ile Hüseyin Veyseloğlu. Öğretmen: Yılmaz Demir

ROBOTİK HALK OYUNLARI YARIŞMASI

1. Uluğbey Robot Efeler Takım Adı İle Enes Muhammed Dinç, Mustafa Emin Türkmenoğlu, Şehadet Nisa Yıldız. Öğretmen: Emrah Akbulut

2.Efeler 28 Takım adı ile Affan Arslan, Tuna Likos, Nuri Mete Tabanlı. Öğretmen: Musa Özçelik

3. Karşılama Grubu Takım adı ile Fatıma Zehra Koruç, Şevval Öncü, Ravza Türk. Öğretmen: Pelin Gür Güney

ÇEVRE TEMALI YARIŞMALAR

1. Kodlayıcılar Takım adı ile Aziz Şengül, Yusuf Şahin Yılmaz. Öğretmen: Yasin Zencir

2. Sevindikli Ortaokulu Takım adı ile Enes Özdemir, Beyzanur Sönmez, Mehmet Paşa Memiş. Öğretmen: Zeynep Özü Yanık

3. Temizlik Avcıları Takım adı ile Davut Eren Ekici, Efe Yiğit Karadağ. Öğretmen Mustafa Toruntay