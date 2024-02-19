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Kocasinan Çocuk Kulübü’nden muhteşem gösteri

YAŞAM 19.02.2024, 11:36
Kocasinan Çocuk Kulübü’nden muhteşem gösteri

Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ve müzikli çocuk oyunu sergilendi. İlginin yoğun olduğu programda konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, “Evlatlarımız, bizim gözbebeğimizdir. Bütün kaygımız, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, daha donanımlı bir şekilde yetişmesini sağlamak içindir” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Oymaağaç Mahallesi’ndeki Kumsmall AVM´de gerçekleştirilen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, çocukların aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören programda açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı yenilikçi hizmetlere imza attıklarını belirterek, çocukları, daha donanımlı şekilde geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için gece-gündüz demeden yoğun çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Güzel evlatlarımızın her biri büyüyecek ve farklı farklı yerlerde bu ülkenin geleceği olacaklar. Ümidimiz, istikbalimiz evlatlarımızdır. Rabbim, bahtlarını açık etsin. Belediye dediğiniz zaman hep fiziki işler akla gelir. Evet şehri ihya ediyoruz. Şehri güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama asla ihmal etmediğimiz geleceğimiz, istikbalimiz evlatlarımızdır. Gelecek nesillerimizi de ihya etmeyi de asla unutmuyoruz. Bu noktada Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz eğitimler ve Çocuk Kulübümüzde çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklarımızın, imkan verildi mi neler ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Spor Kulübü, gençlik merkezi gibi hizmetlerimizle birçok başarıya imza atıyorlar. Bunların hepsi emekle oluyor. Ailelerin göz bebeği olan evlatlarımız, Kocasinan ve Kayseri’nin de gözbebeğidir. Ziyagökalp ve Beyazşehir’de de Çocuk Kulübümüz faaliyete geçecek. Her geçen gün imkânlarımızı artırarak, yeni yeni tesisler açmanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Oyunları büyük bir beğeni ile izleyen vatandaşlar ise gençlerin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmasına katkı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

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