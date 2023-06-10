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Kocasinan Akademi kocaman bir aile

YAŞAM 10.06.2023, 09:15
Kocasinan Akademi kocaman bir aile

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi tesislerini ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Akademi’nin ‘Kocaman bir aile’ olduğu vurgulayan Fatma Çolakbayrakdar, akademi tesislerinde eğitim alan kadınların hem ürettiklerini hem de aile ekonomisine katkı sunduklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Mimarsinan Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi’yi ziyaret ederek, Temel Okuma Yazma, İğne Oyası, Örgü, Dekoratif Ahşap Boyama, Dekoratif Ev tekstili ve Kadın Elbise Dikimi Kursu’nda eğitim gören kursiyerlerle yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliğinin ardından Kocasinan Akademi’nin tesislerinde kurslar açıldığını ve Türkiye’nin ilk Okuma-Yazma Sertifika Töreni’nin Kocasinan’da düzenlendiğini hatırlatan Fatma Çolakbayrakdar; “Okuma Yazma Kurslarımız, akademilerimizde devam ediyor. Öğrenmenin yaşı olmadığının en güzel örneğini gösteren kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Fatma Çolakbayrakdar, ardından Kocasinan Akademi Yakut Tesisindeki Elde Aplike, Takı Tasarım, Dekoratif Ahşap Boyama, Sepet Örücülüğü, Kadın Elbise Dikimi, Dranaj Teknik ile Kadın Bluz Dikim, Kağıt Rölyef, Maraş İşi, Resim, Kur’an-i Kerimi Tevcidli Okuma ve Pastacılık Kurslarını ziyaret etti. El emeği göz nuru ürünleri beğeniyle inceleyen ve iğne oyası ile tek tek motif işlemesi yapan sepet dokuyan Fatma Çolakbayrakdar, her biri emek gerektiren ürünler için kursiyerleri tebrik etti. Aşçılık Kursu’nda eğitim gören kursiyerlerle mutfağa girerek, onlara tecrübelerini paylaşan Fatma Çolakbayrakdar, menüdeki içli köftenin tarifini verdi ve mutfakta bilinmesi gereken püf noktaları anlattı. Kurslardaki ürün çeşitliliğinden memnuniyet duyan Fatma Çolakbayrakdar; “Kurslar sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Hanımlarımız azimleri ve yorulmak bilmeyen elleri ile üretmeye, bilgi ve becerilerini artırmaya, ev ekonomilerine katkıda bulunmaya devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

Yenişehir Akademi Tesisini de ziyaret eden ve kursiyerlere ‘Ellerinize emeklerinize sağlık’ diyen Fatma Çolakbayrakdar; “Büyük emek verip, çok başarılı eserler ortaya çıkaran hanımlarımız; kurslar sayesinde hem üretiyorlar hem de öğrendikleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ayrıca hanım kardeşlerimiz, sanatsal yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. Göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduk. Her biri ayrı bir alın teri ve emek olan ürünler, bu tür kursların ne denli faydalı olduğunu gözler önüne seriyor”  ifadelerine yer verdi.

Fatma Çolakbayrakdar, son olarak Erciyesevler Kocasinan Akademi Tesisini ziyaret etti. Seramik, Çini, Kağıt Rölyef, Tezhip, Kadın Elbise Dikimi, Yağlı Boya, Ev Tekstili, Aşçılık ve Pastacılık Çırağı Kurslarında kursiyerlerle bir araya gelen Fatma Çolakbayrakdar; “Hanımlarımızın verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kocasinan Akademi’nin ‘Kocaman bir aile’ olduğu ve kendilerine terapi etkisi yaptığını vurgulayan kursiyerler ise; “Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a ve bizleri ziyaret edip, hep yanında olduğunu hissettiren Fatma Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz. Açmış olduğu tesisler sayesinde çeşitli kurslardan eğitim alıyoruz ve kurslar sayesinde, bizler hem sosyal hayata katılarak yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de ürettiğimiz ürünlerle aile bütçesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

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