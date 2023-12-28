Kocaeli’ye 269 km yol, 574 bin ton asfalt

Kocaeli Büyükşehir ekipleri 2023 yılında, şehrin farklı noktalarında 269 km uzunluğunda yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) -Gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile ulaşım konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu alandaki çalışmalarını 2023 yılında da yoğun bir şekilde devam ettirdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 2023 yılı kapsamında 269 kilometre yolda üstyapı çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin tüm ilçelerine eşit bir şekilde hizmet eden Büyükşehir, 2023 yılında şehrin birçok noktasında üstyapı çalışmaları kapsamında yol yapım, onarım ve bakım işleri yaptı. Çalışmalarda 269 kilometre uzunluğunda üstyapı işleri yapılırken bu işler kapsamında 574 bin ton asfaltın serimi gerçekleştirildi. Yoğun mesai gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri ayrıca şehrin birçok noktasında yol onarım işleri de yaptı.

494 BİN METREKARE PARKE

Büyükşehir ekipleri asfalt serim işlerinin yanı sıra şehir merkezinde cadde ve sokak ile köy ve diğer kırsal alanlarda 494 bin metrekare büyüklüğünde parke yapımı gerçekleştirdi. Ayrıca yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında 110 bin metre bordür imalatı yapıldı.