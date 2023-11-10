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Kocaeli’nin yerel kültürünü yaşatacak müze açıldı

YAŞAM 10.11.2023, 12:04
Kocaeli’nin yerel kültürünü yaşatacak müze açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin kültürel mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için hayata geçirilen ilk yerel kültür müzesinin açılışını yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yaşayan Manav Türklerinin zengin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için bir süredir çalışma içerisinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarılması ve kuşaktan kuşağa aktarılması için çalışmalar yapan Büyükşehir, bu kapsamda Portakal Hafız Konağı'nın üst katını Yerel Kültür Müzesi’ne dönüştürdü. Yeni nesil bir müze olan Yerel Kültür Müzesi, manav kültürünün Kocaeli’de oluşturduğu kültürü hem dijital ortamda ve somut kültürel miras ile sergilemeye başladı. Açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu tür müzeler geçmişle bağımızı kurup, gelecekte var olmamızı mümkün kılacak mekanlardır” dedi.

"GEÇMİŞİMİZİ HATIRLAMALIYIZ”

Portakal Hafız Konağı’nın bahçesinde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Başkan Büyükakın, müze ve müzecilik faaliyetlerinin geçmişle bağı koparmamak açısından çok önemli olduğunu söyledi. Müzeleri bir objeyi sergilemenin çok daha ötesinde gördüklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızın, gençlerimizin yarın biz olarak kalması için bu yaşam kültürünün gelecek nesillere aktarılması çok değerli. Sadece bir obje sergilemiyor, geçmişte bizi biz eden, bugün bizi biz yapan değerlerin yarına taşınması imkanı sağlıyoruz. Portakal Hafız Konağı başlı başına büyük bir miras. Bunun STK’lar aracılığıyla kentle buluşması da ayrı bir önem taşıyor. İnsan geçmişiyle bağı, geleceğiyle ilişkisi olan sosyal bir varlık. Geçmişimizi hatırlamalı ve yaşatmalıyız. Bu toplum sağlığı açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yerel Kültür Müzesi’nin Kocaeli’ye kazandırılan ilk müze olmadığını, kente birçok müze kazandırdıklarını anlatan Başkan Büyükakın sözlerini şöyle tamamladı: “Şehrimize sayısız müze kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Avrupa’ya gittiğimizde ‘Bizde neden yok?’ diye sitem ederdik. Şimdi bizde de var. Bu eserlerin kaybolmaması için emek veren arkadaşlarımızın kıymetinin bilinmesini rica ediyorum. Sizler bu emeği ortaya koyduğunuzda bizim işimiz daha kolay oluyor. Güçlü oluyor. Sahipleniliyor ve aidiyet oluşuyor. Bunun da bir yaşam biçimi olduğunu unutmayın.”

“GEÇMİŞE SIRTINIZI DÖNMEYİN”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında kültürün, bizi bir başkasından ayıran nitelikli bir özellik olduğunu aktardı. Vali Yavuz, “Eğer sizi siz yapan değerlerinize sırtınızı döner ve başka bir değerler manzumesine doğru evrilirseniz geçmiş, bugün ve yarın arasındaki bağlantıyı koparmaya başlarsınız. Asimilasyona uğrarsınız. Oysa bu topraklardaki insanı başka bir coğrafyada bulmanızın mümkün olmadığının altınız çizmek isterim. O yüzden de bu tür çalışmaları çok değerli ve kıymetli buluyorum. Kültür platformuna ve Belediyecilik anlamında Türkiye'ye rol model olabilecek birçok hizmeti sunan ve bu bağlamda da kültürel değerleri de yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yerel Kültür Müzesi küratörü müze bilimcisi Yeşim Kartaler de müzeyi nasıl oluşturduklarını anlattı. Tematik bir müze yaptıklarını söyleyen Karteler, çok paydaşlık bir çalışma yapıldı. Özel koleksiyona sahip olan müze manav Türklerinin geçici kaynakları, geleneksel giyimleri ve eşyalarından oluşuyor. Aynı zamanda sözlü tarih ile belgelemeler yaptık” dedi. Yerel Kültür Platformu Genel Sekreteri Arif Özkan da Kocaeli’de bir hayali gerçekleştirdiklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Protokol konuşmaları ve açılışın ardından müze gezildi.

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