Kocaeli’nin turistik mekanları cepte

Kocaeli Büyükşehir Belediyesiş, şehir kameralarıyla Kocaeli’nin turistik mekânlarının anlık olarak izlenebilmesine imkan sağlıyor. Sistem mobil olarak cep telefonlarından da izlenebiliyor.KOCAELİ (İGFA) - Şehir kameralarını her geçen gün yaygınlaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde bulunan turistik mekânları ve merkezi yerlerini vatandaşların anlık olarak izleyebilmesine imkan sağlıyor.

32 kamera ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşların gitmek istedikleri yerler hakkında görüntülü bilgi verirken hem de anlık erişim imkânı sunuyor. Şehir kameralarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeliyiseyret.com adresine tıklayarak ulaşmak mümkün.

Kentte turistik gezi ve tatil yapmak isteyenler, www.kocaeliyiseyret.com adresine girerek hava ve deniz durumu hakkında bilgiye sahip oluyor.