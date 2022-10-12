Kocaeli’nin turistik değerleri Ankara’da tanıtıldı

Ankara Başkent Millet Bahçesi’ndeki Tam Bana Göre Festival’de Kocaeli rüzgârı esti. Festivalde Kocaeli’nin turistik değerlerinin ve yöresel ürünleri tanıtıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Turizm Master planı kapsamında tanıtım ve markalama çalışmalarında bu ayki durak Ankara’ydı. Ankara’da düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de birçok şehir kendini tanıtma fırsatı buldu.

Kocaeli standında yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra Kartepe Kayak Merkezi, Ormanya, Mavi Bayraklı plajlar, doğa turizmi rotaları ve diğer turistik noktalar tanıtıldı. Kültür turizminde önemli bir yeri olan Kocaeli’nin yerel müzikleri dinlentilerek ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli standını ziyaret etti. Bakanlar stantta Sütlü Nuriye, İzmit Simidi ve Keser Köfteyi deneyimledi. Kocaeli yöresel ürünlerinin de tanıtıldığı stantta İzmit Pişmaniyesi, İzmit Simidi, Eşme Ayvası, Karamürsel Gazozu, Sütlü Nuriye, Otur Fatma Tatlısı, Çiğceli Gözleme, Gebze Bayram Çöreği, Dartı ve Samanlı Zeytini gibi birçok yöresel ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kentimizin şefi Naif Bagi’nin de eşlik ettiği stantta Kocaeli’ye özgü yapılan Keser Köfte, Bakanlar Varank ve Kurum’dan tam not aldı.

KENTİN SİMGELERİ TANITILDI

Turizm standında kentin tanıtımı ve bilinirliliğinin artması için kentin simgelerinden oluşan özel bir bölüm hazırlandı. Deyimlere konu olan Karamürsel Sepeti, el emeği göz nuru Hereke Halısı, doğallığı ve sağlamlığıyla bilinen Kandıra Bezi, Kocaeli’nin endemik bitkisi Keltepe Çiğdemi gibi birçok ürün Kocaeli değerlerinin tanıtılmasında büyük rol oynadı. Bunun yanı sıra Nüzhetiye (Döşeme) Bebeği, Kandıra Karpuzu ve Kandıra Ekmeği sergilenen ürünler arasında yer aldı.