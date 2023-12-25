Kocaeli’nin tarihi Büyükşehir’in ansiklopedisinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Ansiklopedisi, kentin tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Gebze’de mezarı bulunan Hannibal’in de hikayesi Kocaeli Ansiklopedisi'nde yer aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ansiklopedisiyle kent hafızasını kayıt altına aldı.

Kent kültürünü, sanatını, tarihini, şehre damga vurmuş isimlerini, simgelerini, sembollerini, hatıralarını, hafızasını ve bu kadim şehre dair her şeyi içine alan Kocaeli Ansiklopedisinde antik dünyanın önemli askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Hannibal’a da yer verildi. MÖ.247-MÖ 183/181 yılları arasında yaşamış olan Kartacalı komutan Hannibal’ın mezarı Gebze ilçesinde bulunuyor.

Kocaeli Ansiklopedisine göre; Birinci Pön Savaşı’nın ünlü kahramanı Kartacalı Komutan Hamilcar Barca’nın en büyük oğlu olan Hannibal Barca, MÖ 247 ile MÖ 183 yılları arasında yaşamış Sami ırkından gelen bir politikacı ve generaldir. Son derece mütevazi bir karaktere sahip ve antik dönemin en büyük komutanlarından olan Hannibal, Roma ordularını defalarca yenerek dönemin süper gücüne korku salmıştır. Antik kaynaklar tarafından ömrünün son yıllarında Gebze yakınlarındaki Libyssa’da geçirdiği ve son Romalıların eline geçeceğini anladığı zaman yüzüğündeki zehri içerek öldüğü anlatılmaktadır.

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA

Hannibal’ın mezarı konusunda ayrıntılı bir çalışma yapan Arif Müfid Mansel yayınladığı makalesinde mezarın Geblez Tepe’de olabileceğini ve anıt mezar yapılacaksa bu tepe üzerinde yapılmasının daha doğru olacağını ileri sürmüştür. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hanibal’ın mezarının bulunarak anıt mezarının yapılması isteği ölümünün 100. Yılında gerçekleşmiştir. Gebze’deki TÜBİTAK arazisi içerisinde Anibal Tepe olarak bilinen tepe üzerine yapılan anıt, 900 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Hereke’den getirilen 25 ton ağırlığındaki taşın ortasına İstanbul Arkeoloji Müzesi heykeltıraşlarından Nejat Özatay tarafından yapılan Hannibal portresi yerleştirilmiştir.