Son Dakika

Kocaeli’nin tarihi Büyükşehir’in ansiklopedisinde

YAŞAM 25.12.2023, 10:42
Kocaeli’nin tarihi Büyükşehir’in ansiklopedisinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Ansiklopedisi, kentin tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Gebze’de mezarı bulunan Hannibal’in de hikayesi Kocaeli Ansiklopedisi'nde yer aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ansiklopedisiyle kent hafızasını kayıt altına aldı.

Kent kültürünü, sanatını, tarihini, şehre damga vurmuş isimlerini, simgelerini, sembollerini, hatıralarını, hafızasını ve bu kadim şehre dair her şeyi içine alan Kocaeli Ansiklopedisinde antik dünyanın önemli askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Hannibal’a da yer verildi. MÖ.247-MÖ 183/181 yılları arasında yaşamış olan Kartacalı komutan Hannibal’ın mezarı Gebze ilçesinde bulunuyor.

Kocaeli Ansiklopedisine göre; Birinci Pön Savaşı’nın ünlü kahramanı Kartacalı Komutan Hamilcar Barca’nın en büyük oğlu olan Hannibal Barca, MÖ 247 ile MÖ 183 yılları arasında yaşamış Sami ırkından gelen bir politikacı ve generaldir. Son derece mütevazi bir karaktere sahip ve antik dönemin en büyük komutanlarından olan Hannibal, Roma ordularını defalarca yenerek dönemin süper gücüne korku salmıştır. Antik kaynaklar tarafından ömrünün son yıllarında Gebze yakınlarındaki Libyssa’da geçirdiği ve son Romalıların eline geçeceğini anladığı zaman yüzüğündeki zehri içerek öldüğü anlatılmaktadır.

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA

Hannibal’ın mezarı konusunda ayrıntılı bir çalışma yapan Arif Müfid Mansel yayınladığı makalesinde mezarın Geblez Tepe’de olabileceğini ve anıt mezar yapılacaksa bu tepe üzerinde yapılmasının daha doğru olacağını ileri sürmüştür. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hanibal’ın mezarının bulunarak anıt mezarının yapılması isteği ölümünün 100. Yılında gerçekleşmiştir. Gebze’deki TÜBİTAK arazisi içerisinde Anibal Tepe olarak bilinen tepe üzerine yapılan anıt, 900 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Hereke’den getirilen 25 ton ağırlığındaki taşın ortasına İstanbul Arkeoloji Müzesi heykeltıraşlarından Nejat Özatay tarafından yapılan Hannibal portresi yerleştirilmiştir.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. A.Demirspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Rizespor 16 25
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Konyaspor 17 18
16. Karagümrük 17 17
17. Alanyaspor 16 17
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Gençlerbirliği 17 27
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 16 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 16 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 16
18. Altay 17 11
19. Giresunspor 17 9
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 18 22
11. Wolves 18 22
12. Bournemouth 17 22
13. Fulham 18 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5