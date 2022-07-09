Kocaeli’nin şifalı suyuna yeni çeşme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Değirmendüzü yolunda bulunan ve zamanla yıpranarak kullanılmaz hale gelen çeşmeyi yeniden onardı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, suyunun lezzetli olması dolayısıyla çevre illerden ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Başiskele Servetiye Camii Mahallesi’nde zamanla yıpranan ve kullanılamaz hale gelen çeşme yeniden yapılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir, il genelinde yapımını tamamladığı çok sayıda çeşmeyi vatandaşların hizmetine sunarken, zamanla yıpranan çeşmelerin onarımını da gerçekleştirerek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Servetiye Camii Mahallesi Değirmendüzü mevkiinde yol kenarında hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı çeşme, kış ayında üzerinin karla örtülü olması nedeniyle iş makinesi ve araçların geçişi sırasında hasar görerek, kullanılmaz hale geldi.

Mahalle muhtarı Mithat Çelik, durumu “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ne ileterek, yeni bir çeşme yapılmasını talep etti.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca keşfi yapılan çeşmenin, kullanılamaz durumda olduğunu tespit etti. A Takımı ekiplerince, yol kenarındaki eski çeşmenin yerine çok güzel ve şık bir çeşme yapıldı. İçimi hafif ve tadının lezzetli olması dolayısıyla halk arasında şifalı su olarak bilinen, Kocaeli’nin ilçelerinden ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden tatile giden vatandaşların geçerken uğrak yeri olan, bidonlarına su doldurmak için sıraya girdiği çeşmenin, şık ve güzel bir görüntüye kavuşturulması için çalışmalar sürüyor. Sürücüler için uyarı ve işaret tabelası da konulacak olan çeşme, Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar, yeni yapılan çeşme için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Servetiye Camii Mahalle Muhtarı Mithat Çelik, mahalle sakinlerinden Ahmet Dinçer tarafından yaptırılan çeşmenin, yoğun yapış nedeniyle üzerinin karla kaplandığını ve kamyonların geçerken görmeden çarparak hasar verdiğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yeni bir çeşme yapılması için talepte bulunduklarını anlatan Çelik, “Sağ olsunlar, A Takımı ekipleri kısa bir süre içinde mahallemize çok güzel bir çeşme yaptı. Yapanların emeğine sağlık. Suyumuz çok lezzetli ve şifalıdır. Ölçümünü de yaptırmıştık. Gelen geçen buradan su alıyor, dua ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.” diye konuştu.

Hayırsever vatandaş Ahmet Dinçer de 3-4 sene önce suyu yaklaşık 1 kilometreden getirterek çeşmeyi yaptırdığını belirterek, “Yol kenarında güzel bir suyumuz var. Hazmı çok kolay ve lezzetli bir sudur. Vatandaşlar faydalansın diye yaptırdım. Hem mahalleden hem de civar ilçe ve illerden gelen vatandaşlar buradan su alıyor. Kardan üzeri kapanan çeşme, geçen araçların görmeden çarpması sonucu yıkıldı. Büyükşehir Belediyemiz buraya çok güzel bir çeşme yaptı, görünce gurur duydum. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.