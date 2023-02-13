Kocaeli’nin kahramanları 79 cana umut oldu

Kocaeli Büyükşehir’in arama kurtarma ekipleri, depremde enkaz altında kalanlara umut oldu. Kocaeli’nin kahramanları 79 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı 04.17’de meydana gelen depremin ardından teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha gün aydınlanmadan yola çıkıp, deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden olmuştu.

Aradan geçen bir haftada deprem bölgesinde gece gündüz demeden arama kurtarma çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir’in kahraman ekipleri, 79 depremzedeyi enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardı.

Tonlarca ağırlıktaki enkazın altına kendi hiç korkmadan giren, molozlar arasında iğneyle kuyu kazar gibi çalışan kahramanlarımız, kimi zaman bir bebeği kucağına aldı, kimi zaman bir anneyle kızını sedyeyle çıkardı, kimi zaman da yaşlı bir amcayı omzunda taşıdı. Kocaeli’nin kahramanları, depremin üzerinden geçen onlarca saate rağmen enkaz altında belki de yaşamaktan ümidini kesen 79 cana yeniden umut oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından var gücüyle bölgeye intikal etti ve arama kurtarma, lojistik, içme suyu, gıda, alt yapı çalışmalarıyla depremzedeleri bir an bile olsun yalnız bırakmadı. Kocaeli’nin kahramanları Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da 79 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve A Takımı ekipleri, deprem bölgesinde bulunan AFAD, AKUT, JAK, sivil toplum kuruluşları ve yabancı ülkelerden gelen ekiplerle birlikte 3 ayrı şehirde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ekipler Kahramanmaraş’ta 22, Adıyaman’da 15 ve Hatay’da 42 depremzedeye yeniden umut oldu.

Tonlarca ağırlıktaki enkazın altına korkusuzca giren, adeta iğneyle kuyu kazarak, bazen 8 bazen 10 saat süren kurtarma çalışmalarıyla 79 canı kurtaran Kocaeli’nin kahramanları, her yeni kurtarılan canın ardından dinlenmeden başka bir enkaza koştu.

Deprem bölgesinde zamana karşı yarışan ekipler bazen bir küçücük bebeğin elinden tuttu, bazen yaşlı bir kadına umut oldu, bazen de bir babayla oğluna uzanan el oldu.