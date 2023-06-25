Son Dakika

Kocaeli’nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi resmen açıldı

YAŞAM 25.06.2023, 09:10
Kocaeli’nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi resmen açıldı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Yahyakaptan’da kente kazandırdığı Otizm Spor ve Yaşam Evi TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın katılımıyla resmi olarak açıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi İzmit'te görkemli törenle resmen açıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmit halkını gülümsetmeye devam eden İzmit Belediyesinin Yahyakaptan Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Otizm Spor ve Yaşam Evi, geçtiğimiz haftalarda hizmet vermeye başlamıştı. Resmi resmi açılış töreni ise TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

MUSA CAN’DAN BAŞKAN HÜRRİYET’E PLAKET

9 aylıkken otizm teşhisi konan ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle ilkokul ve lise öğrenimini tamamlayan ve İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3.Sınıf Öğrencisi Musa Can Gündoğan Başkan Hürriyet’e otizmli bireyler için hayata geçirdiği çalışmalardan dolayı plaket hediye etti.

Plaket takdimlerinden sonra Yaşama Destek Evi’nin özel çocukları ritim gösterisi gerçekleştirdi. Ritim gösterisinin ardından da sahneye çıkan 39 aylıkken otizm tanısı konulan Deniz Eralp Coşkun piyano performansı sergiledi. Gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Ayrıca Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin girişinde kurulan özel birey Erhan Avdan’ın resim sergisi de büyük beğeni topladı.

Programda konuşan TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca şu ifadeleri kullandı; “Bu anlamlı günde beni davet eden ve sizlerle bu onuru paylaşma olanağı sağlayan değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar güzel işler, güzel mücadeleler. 27. Dönemde değerli belediye başkanımızla o zamanlar milletvekili olarak çalışırken başkanımız Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmişti. Genel başkanımız bana ‘Kadın bir genel başkan yardımcısı olarak Fatma Kaplan Hürriyet adayımızın İzmit’te yanında olmak senin asli görevin’ dedi.

“YILLARDIR EMEK VERDİĞİMİZ GÜZEL BİR İŞE İMZA ATTIK”

Açılış programında konuşma yapan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün, kentimizin, İzmit’imizin ve Kocaeli’nin gurur verici bir anına tanıklık ediyoruz yıllardır emek verdiğimiz güzel bir işe ve tabii ki söz verip tuttuğumuz güzel bir işe imza attığımız gururlu ve onur duyduğumuz bir gün. Milletvekilliğimden bu yana otizmli çocuklarımız ve bireylerimiz için elimizden ne geliyorsa naçizane yapmaya çalıştım. Böylesi bir merkezi hayata geçirmek nasip oldu, bu anlamda da gerçekten bunun gururunu yaşıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte. Otizm, her birimizin aslında farklılıklarla donatıldığı büyük bir mozaik gibi bizim için. Bu anlamlı merkezimizde o mozaiğe ait otizmi bireylerimiz ve ailelerine dokunmayın; otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlamayı, spor ve motor becerilerini geliştirmeyi, bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

BAHÇEDE BİRÇOK ETKİNLİK YAPILABİLİYOR

Yaklaşık 4,5 dönüm üzerine kurulan tesis kapalı ve açık kısımlardan oluşuyor. İç mekanda spor ve duyu bütünleme eğitimleri gerçekleştirilirken bahçe alanında da otizmli bireylerin fiziksel gelişimlerinin destekleneceği mini golf, kum ve su oyun alanları yer alıyor. Merkezde ayrıca hobi bahçeleri, engelli oyun parkı, basketbol sahası, bisiklet yolu, tırmanma tepecikleri bulunuyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25