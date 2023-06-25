Kocaeli’nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi resmen açıldı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Yahyakaptan’da kente kazandırdığı Otizm Spor ve Yaşam Evi TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın katılımıyla resmi olarak açıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi İzmit'te görkemli törenle resmen açıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmit halkını gülümsetmeye devam eden İzmit Belediyesinin Yahyakaptan Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Otizm Spor ve Yaşam Evi, geçtiğimiz haftalarda hizmet vermeye başlamıştı. Resmi resmi açılış töreni ise TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

MUSA CAN’DAN BAŞKAN HÜRRİYET’E PLAKET

9 aylıkken otizm teşhisi konan ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle ilkokul ve lise öğrenimini tamamlayan ve İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3.Sınıf Öğrencisi Musa Can Gündoğan Başkan Hürriyet’e otizmli bireyler için hayata geçirdiği çalışmalardan dolayı plaket hediye etti.

Plaket takdimlerinden sonra Yaşama Destek Evi’nin özel çocukları ritim gösterisi gerçekleştirdi. Ritim gösterisinin ardından da sahneye çıkan 39 aylıkken otizm tanısı konulan Deniz Eralp Coşkun piyano performansı sergiledi. Gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Ayrıca Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin girişinde kurulan özel birey Erhan Avdan’ın resim sergisi de büyük beğeni topladı.

Programda konuşan TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca şu ifadeleri kullandı; “Bu anlamlı günde beni davet eden ve sizlerle bu onuru paylaşma olanağı sağlayan değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar güzel işler, güzel mücadeleler. 27. Dönemde değerli belediye başkanımızla o zamanlar milletvekili olarak çalışırken başkanımız Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmişti. Genel başkanımız bana ‘Kadın bir genel başkan yardımcısı olarak Fatma Kaplan Hürriyet adayımızın İzmit’te yanında olmak senin asli görevin’ dedi.

“YILLARDIR EMEK VERDİĞİMİZ GÜZEL BİR İŞE İMZA ATTIK”

Açılış programında konuşma yapan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün, kentimizin, İzmit’imizin ve Kocaeli’nin gurur verici bir anına tanıklık ediyoruz yıllardır emek verdiğimiz güzel bir işe ve tabii ki söz verip tuttuğumuz güzel bir işe imza attığımız gururlu ve onur duyduğumuz bir gün. Milletvekilliğimden bu yana otizmli çocuklarımız ve bireylerimiz için elimizden ne geliyorsa naçizane yapmaya çalıştım. Böylesi bir merkezi hayata geçirmek nasip oldu, bu anlamda da gerçekten bunun gururunu yaşıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte. Otizm, her birimizin aslında farklılıklarla donatıldığı büyük bir mozaik gibi bizim için. Bu anlamlı merkezimizde o mozaiğe ait otizmi bireylerimiz ve ailelerine dokunmayın; otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlamayı, spor ve motor becerilerini geliştirmeyi, bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

BAHÇEDE BİRÇOK ETKİNLİK YAPILABİLİYOR

Yaklaşık 4,5 dönüm üzerine kurulan tesis kapalı ve açık kısımlardan oluşuyor. İç mekanda spor ve duyu bütünleme eğitimleri gerçekleştirilirken bahçe alanında da otizmli bireylerin fiziksel gelişimlerinin destekleneceği mini golf, kum ve su oyun alanları yer alıyor. Merkezde ayrıca hobi bahçeleri, engelli oyun parkı, basketbol sahası, bisiklet yolu, tırmanma tepecikleri bulunuyor.