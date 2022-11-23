Kocaeli’nin en güzel kareleri belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Turist Gözüyle Kocaeli” temalı 4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile "Turist Gözüyle Kocaeli” temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenledi.

Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentimizin tanınmasını sağlamak amacı ile 11. kez düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması 13 Kasım Pazar günü sona erdi ve dereceye giren fotoğraflar jüri üyeleri tarafından seçildi.

Toplam 2 bin 280 adet fotoğrafın katıldığı yarışmada 3 kategoride 18 eser derece alırken, 59 eser de sergileme ve satın almaya layık bulundu.

Turist Gözüyle Kocaeli temasıyla 11'inci kez düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması ile Kocaeli’nin bilinmeyen birçok köşesi amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gözünden en güzel karelere yansıdı.

27 FARKLI İLDEN KATILIM

3 farklı kategoride yarışan eserler için jüri heyeti, Selim Sırrı Paşa Konağı’nda buluştu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) YK Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Duygu N. Kaşıkcı, Kocaeli Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öğrt. Üyesi M. Çağatay Göktan, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz ve Kocaeli Büyükşehir Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, Kocaeli’de Doğa ve Manzara, Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam ve Kocaeli’de Tarih kategorilerinden Malatya, İzmir, Afyon, Antalya gibi 27 farklı ilden gelen eserler arasından dereceye giren fotoğrafları titizlikle seçti.

4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında 3 ayrı kategori altında fotoğraflar değerlendirildi.

Kocaeli’de Doğa ve Manzara kategorisinde Arif Kepekli (Bulutsu), Kocaeli’de Tarih kategorisinde Tunç Yeşil (Kazıklı Kervansaray), Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam kategorisinde Arzu Yeşil (Duman) fotoğraflarıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Yarışmaya katılan fotoğrafseverler https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinden sonuçlarını öğrenebilir.

Ödül alan, sergileme kazanan ve satın alınan fotoğraflar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacak ve ödüller 16 Aralık Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde sahiplerini bulacak ve serginin bir hafta süresince açık kalacağı öğrenildi.