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Kocaelililer aşureye doydu
YAŞAM 21.08.2023, 11:31
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin 12 ilçesinde 41 bin adet aşureyi kent sakinlerine ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muharrem ayı kapsamında pazar alanlarında ve belirlenen merkezi noktalarda esnafa ve vatandaşa aşure ikram etti.
Kocaeli’nin 12 ilçesinde aşure dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir, toplamda 41 bin adet aşureyi kent sakinlerine ikram etti.
Son olarak Karamürsel’de aşure dağıtan Büyükşehir ekiplerine, Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya da eşlik etti.
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|3
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|2
|3
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|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|2
|1
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Liverpool
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. West Ham United
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|4
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|2
|3
|8. Arsenal
|1
|3
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|1
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Nottingham Forest
|2
|3
|12. M. United
|2
|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Valencia
|2
|6
|3. Girona
|2
|4
|4. Atletico Madrid
|2
|4
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Real Betis
|2
|4
|7. Rayo Vallecano
|1
|3
|8. Athletic Bilbao
|2
|3
|9. Osasuna
|2
|3
|10. Villarreal
|2
|3
|11. Cadiz
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|2
|13. Las Palmas
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Celta Vigo
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Granada
|1
|0
|20. Almeria
|2
|0
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