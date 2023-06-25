Kocaelili muhtarlar, şehri gezdi, gördü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Gez Gör Kocaeli” projesi kapsamında düzenlediği etkinlikte bir araya gelen muhtarlar, Kocaeli’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Gez Gör Kocaeli” projesi kapsamında düzenliği gezi programa katılan Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası mahalle muhtarları, rehber eşliğinde Kaiser Wilhelm Köşkü, Hereke Kalesi ve Ormanya’yı ziyaret ederek, hem yorgunluk attı hem de güzel bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği gezi programına katılan Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası mahalle muhtarları, Kocaeli’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görme imkânı buldu.

KAİSER WİLHELM KÖŞKÜNE ZİYARET

Muhtarlar ilk olarak, Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm’in İzmit’i ziyareti öncesinde Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit’in Hereke’de yaptırdığı Kaiser Wilhelm Köşkü’nü ziyaret etti. Körfez ilçesine bağlı Hereke kıyısında, eskiden Sümerbank’a ait olan dokuma ve halı fabrikasının sınırları içinde bulunan köşkü rehber eşliğinde gezen muhtarlar, bölgenin tarihi ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra yaklaşık 1400 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi’ni gezdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce restore edilen ve en iyi proje ödülüne layık görülen, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kaleyi gezen muhtarlar, İzmit Körfezi'nin muhteşem güzelliğini seyrederek, dinlenme imkânı buldu.

ORMANYA’YA TAM NOT

Gezinin son durağı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya oldu. Hobbit evleri, orman kütüphanesi ve dünyanın her yerinden çok sayıda hayvan türünün bulunduğu doğal hayvanat bahçesini rehberler eşliğinde gezen muhtarlar, doğal parkurlarda yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve şube müdürlerinin de katıldığı gezide, Ormanya’nın muhteşem güzelliklerini görmek imkânı bulan muhtarlar, bol bol fotoğraf çekti. Muhtarlar, gezi boyunca Muhtarlık İşleri Dairesi yetkilileriyle hizmetlerle ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Muhtarlar, güzel bir etkinlikte bir araya gelerek hem eğlendiklerini hem de kaynaşma ortamı bulduklarını belirterek, böyle güzel bir program düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.