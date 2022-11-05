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Kocaelili kuaför Antalya’da birinci oldu

YAŞAM 05.11.2022, 12:38
Kocaelili kuaför Antalya’da birinci oldu

Antalya Bosphorus Hotel'de MY Akademinin organize ettiği ve bay bayan kuaförlerin adeta ter döktüğü “Saç Kesim” yarışmasında Kocaeli’yi temsil eden Kuaför Aydoğan Çelik yarışmanın birincisi oldu.Özden DEMİRCİ/ 7.GÜN HABER (KOCAELİ İGFA)
MY Akademi tarafından 29-30 Ekim tarihlerinde Antalya Bosphorus Hotel’de 850 katılımcıyla gerçekleştirilen Saç Kesim yarışmasında ünlü Kuaförler bir araya geldi.

Çeşitli konseptlerle hünerlerini sergileyen bir çok bay bayan kuaförün yarıştığı organizasyonun 1.si olan Kuaför Aydoğan Çelik Kocaeli’ye kupa ve plaketleriyle döndü.

YARIŞMADA BİRİNCİSİ KUAFÖR AYDOĞAN ÇELİK OLDU

MY Akademi tarafından düzenlenen ülkenin çeşitli illerinden katılan bay ve bayan kuaförler saç kesim yarışmasında hünerlerini sergilerken adeta birbirleriyle yarıştı.

Arca Acar gibi ünlü saç kesim eğitmenlerinin Jüri olarak görev yaptığı bay, bayan kuaförlerin sahne aldığı saç kesim yarışmasında 1.cilik alan ve daha önce Osman Balcı Master Class Show sahnesinde olmayan “ Gelin Damat” konsepti ile  Osman Balcı Show Team sahnesinde 4.olarak kupa, madalya ve plaket ile Kocaeli’ye döndü.

“BU BAŞARI SON DEĞİL BAŞLANGIÇ”

Kocaeli’yi gururla temsil ettiğini söyleyen başarılı kuaför Aydoğan Çelik , “Ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinden gelen bir birinden kıymetli ve birbirinden başarılı bay ve bayan kuaförlerle ilimizi en iyi derecede temsil ederek  yarıştım bu son değil başlangıç” diyerek başarı ve derecelerin yükselerek devamının geleceğini işaret etti.

“KOCAELİ’Yİ GURURLA TEMSİL ETTİM”

Antalya Bosphorus Hotelde MY Akademinin organize ettiği ve bay bayan kuaförlerin katılımı ile gerçekleşen “Saç Kesim” yarışmasında 1.olan kuaför Aydoğan Çelik, “ Antalya’da gerçekleşen  bu yarışmaya büyük umut ve hayallerimle katıldım aldığım ödüle ve başarıma katkısı olan her kese çok teşekkür ediyorum Kocaeli’yi temsil etmekten gurur duyuyorum” dedi.

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