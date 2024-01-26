Kocaelili çocuklar eğlence atölyelerine akın etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri İzmit’te başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde ilköğretim çocukları için düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri İzmit’te başladı. Kocaelili çocuklar, Gebze’den sonra İzmit’te açılan sanat ve eğlence atölyelerine akın etti. Düzenlenen etkinliklerde minikler birbirinden öğretici ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları, sinemalar ve konserlerle yarıyılın keyfini çıkarıyor.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Sanat ve eğlence atölyeleri Gebze’de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nden sonra İzmit Kocaeli Kongre Merkezi’nde de başladı. 6 ila 13 yaş arasındaki ilköğretim öğrencileri aileleriyle birlikte etkinliklerin gerçekleştiği alana geldi. Kendileri için hazırlanan atölyelerde aktivitelere katılan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

BİRBİRİNDEN EĞLECELİ AKTİVİTELER

Tatili hak eden öğrenciler Kongre Merkezi fuayesine birbirinden eğitici ve eğlenceli atölyeler kuruldu. İlgi alanlarına göre atölyelere katılan öğrenciler Sanal Gerçeklik Atölyesi, Origami Atölyesi, Maket At Yapımı, Makrome Yapımı, Takı Tasarımı Atölyesi, Tohum Ekimi Atölyesi, Ebru Atölyesi, Bilgi Evleri-Hama Boncuk Atölyesi, 3d Kalem Tasarım Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Kruvasan Atölyesi, Dijital Oyunlar Atölyesi, Dijital Penaltı Atölyesi, Refleks Atölyesi, Fotoğraf Çekim Atölyesi, Pedal İle Araba Yarışı, Çömlek Yapım Atölyesi Ve Buz Pisti ile gönüllerince eğlendi.

KRUVASAN YAPTILAR

Günün en eğlenceli aktivitelerinden birini ise Antikkapı yaptı. Burada pişmiş olarak verilen kruvasanların içini ve üstünü süsleyen çocuklar, hazırladıkları kruvasanları keyifle yedi.