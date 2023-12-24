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Kocaelili Aydınlar dünyaca ünlü karikatüristi ağırladı

YAŞAM 24.12.2023, 16:42
Kocaelili Aydınlar dünyaca ünlü karikatüristi ağırladı

Kocaeli Aydınlar Ocağı, dünyaca ünlü İzmitli Karikatürist Murat Yılmaz’ı konuk etti.KOCAELİ (İGFA) -  Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen program, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Av. Gürkan Uysal konuşmasında mizahın son derece ciddi bir iş olduğunu, karikatür sanatının sadece mizah amaçlı icra edilmediğini, bir sayfalık karikatürün yüzlerce sayfalık bir kitaptan veya saatlerce yapılan bir konuşmadan ve hatta saatlerce süren bir sinema filminden bile çok daha etkili ve çok daha vurucu mesajlar verdiğini ifade etti. Uysal, konuşmasının devamında bundan birkaç yıl önce Murat Yılmaz’ın bir karikatürünün siyasi iktidar kanadında ciddi rahatsızlık uyandırdığını, karikatür nedeniyle Murat Yılmaz’ın yargılandığını ve yargılama sonunda beraat ettiğini ifade ederek karikatürün etki gücünü vurguladı.

Daha sonra söz alan Murat Yılmaz, karikatürün ne olduğunu, karikatürün hangi amaçla yapıldığını karikatür çeşitlerini, bir karikatürün nasıl okunması gerektiğini, karikatür sanatında karşılaştıkları emek hırsızlıklarını, karikatür alanında İzmit’te gençlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları, İzmit’in yetiştirdiği ve dünyaca tanınan diğer karikatüristleri ve karikatür hayatındaki hatıralarını anlattı. Yılmaz konuşmasında ister ülkücü, ister siyasal İslamcı, ister devrimci olsun, ideolojik saplantıları olan kişilerde mizah duygusunun ve karikatür sanatına dair estetik yaklaşımın oturmadığını vurguladı.

Konuşması sonrasında Murat Yılmaz’a günün hatırası olarak Kocaeli Aydınlar Ocağı adına bir plaket verildi.

Plaketi, Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın önceki dönem başkanlarından ve aynı zamanda Murat Yılmaz’ın yargılandığı karikatür davasında Yılmaz’ın avukatlığını da üstlenen Av. Ruhittin Sönmez takdim etti.

Programa Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın önceki dönem başkanları Dr. Halil İbrahim Kahraman, SMMM Ahsen Okyar, Av. Ruhittin Sönmez, Kocaeli’nin tanınan simalarından Av. Raif Kandemir, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, KOTKO Toptancılar Sitesi Başkanı Birol Öztürk, Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nermin Şenses, Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan B. Davut, Karabağ Azerbaycan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güneş Şahin ve çok sayıda konuk katıldı.

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