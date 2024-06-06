Kocaeli’deki Hatıra Ormanı Filistin’e armağan edildi

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde AK Genç Hatıra Ormanı’nın açılış ve tabela dikimi etkinliği düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de açılışı gerçekleşen AK Genç Hatıra Ormanı, Filistin’e armağan edildi

İsrail’in Filistin’de uyguladığı zulmü unutmaya AK Gençler, açılışı Filistinliler’e armağan etti. Açılışta açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız. 8 aydır süren bu insanlık zulmünde hayatını kaybeden kardeşlerimizin hatırasını bu orman ile yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çok sayıda etkinlik yapıldı. Kocaeli’de, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan önderliğindeki AK Gençler, Türkiye’de bir ilke imza atarak AK Genç Hatıra Ormanı Projesinin açılış ve tabela dikme etkinliğini gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, MKYK üyesi Mehmet Ceran, Geçmiş Dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 12 ilçe ana kademe başkanları ile gençlik kolları başkanları katıldı. Hatıra Ormanı’nın tabela açılış etkinliği, Umuttepe yerleşkesindeki ormanlık arazide gerçekleştirildi. Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyen gençler, yaklaşık olarak 2 bin fidanın bulunduğu arazinin açılışını İsrail’in soykırımına uğrayan Filistinliler’e armağan etti. AK Gençler, dikilen fidanların dibine Filistin bayrağı dikerek Filistin ve Gazzeliler’e desteklerini gösterdi. Fidanları Filistinliler’e armağan eden gençler birlik ve beraberlik mesajı verdi.

2 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Açılışta konuşan Başkan Çağatay Çağlayan “Bugün burada 5 Haziran Dünya Çevre Koruma Günü vesilesiyle 2 bin fidanı toprakla buluşturduğumuz AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Hatıra Ormanımızın açılışı için bir araya geldik. Ülkemizde daha önce hiçbir gençlik oluşumunda görülmemiş bir değeri şehrimize kazandırmış bulunuyoruz. Aylardır arkaplanı devam eden çalışmamızın nihayetinde böyle güzel bir projeye imza attığımız için gurur duyuyoruz. Aynı zamanda Filistinde yaşanan zulme dikkat çekmek, unutturmamak ve orada hayatını kaybeden müslüman kardeşlerimizin anısını da bu orman ile yaşatmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.